حالة مطرية غزيرة على الرياض والمدني يدعو الجميع لتوخي الحذر

نبهت المديرية العامة للدفاع المدني إلى التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، والتي تشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض، من الواحدة ظهراً إلى الحادية عشر مساء اليوم السبت.

حالة مطرية غزيرة

وتشمل هذه الأمطار وفقاً لتوقعات الأرصاد كلاً من: “العاصمة الرياض- رماح- الخرج- المزاحمية- الأفلاج- وادي الدواسر- القويعية- السليل- المجمعة- الزلفي- ثادق- شقراء- ضرما- الغاط- عفيف- الدوادمي- الدرعية- حريملاء- الدلم- حوطة بني تميم- الحريق- مرات- البجادية”.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسيول.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تؤدي إلى جريان السيول على مناطق الرياض، نجران، جازان، عسير والباحة تمتد حتى مكة المكرمة.

هطول أمطار رعدية

في حين لا تزال فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، المدينة المنورة، الجوف، الحدود الشمالية, ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل و الصباح الباكر على أجزاء من المرتفعات الجنوبية للمملكة.