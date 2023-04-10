حالة مطرية غزيرة على حي الحمدانية بجدة

وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار غزيرة على حي الحمدانية بمحافظة جدة، صباح اليوم الاثنين.

وأظهر المقطع، أجواء ماطرة على حي الحمدانية، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد العباد.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، نجران، جازان وعسير، كما تتهيأ فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول تدريجيا جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة،وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.