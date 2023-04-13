مشاهد تفوق الخيال لتدفق شلالات السليمية بالمدينة المنورة 24 وظيفة شاغرة لدى هيئة الصحة العامة حالة مطرية غزيرة وبرق يضيء سماء الخبر فجر اليوم بايدن يحرج رئيس الوزراء البريطاني..لم يتعرف عليه صياد مصري يصطاد عروس البحر ويثير غضبًا المملكة بدبلوماسيتها حققت متغيرات في المشهد السياسي العربي الإقليمي والإسلامي الدولار يتراجع وسط حالة من التفاؤل سقوط حافلة من جسر بالرياض ووفاة شخص وإصابة آخرين كشف هوية مسرب وثائق البنتاجون الأمريكي مكتبة جرير تعلن عن وظائف شاغرة
وثق مقطع فيديو متداول، حالة مطرية غزيرة في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية خلال الساعات الماضية.
وأظهر المقطع الذي نشره حساب العربية السعودية في “تويتر”، هطول أمطار غزيرة وحدوث بروق شديدة أضاءت سماء المدينة، في ظل توقعات الأرصاد باستمرار الأمطار على عدة مناطق.
هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على #الخُبر شرق #السعودية
عبر:@_MAldaham pic.twitter.com/3wBcfDQmDo
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 13, 2023
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – فرصة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم والشرقية, في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.
وتكون سماء غائمة جزئيا يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف, يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.