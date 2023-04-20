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كان يبحث عن الترند والمشاهدات

حامد الضبعان: لا أشوه الذائقة الفنية

الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٣ صباحاً
حامد الضبعان: لا أشوه الذائقة الفنية
المواطن - فريق التحرير

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أكد الفنان حامد الضبعان، أنه انتقد محتوى البعض للوصول لمتابعيهم، حيث كان يبحث عن الترند والمشاهدات.

نقد المحتوى

وأردف الضبعان، خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج سوالف رمضان المذاع على قناة روتانا خليجية، أن جميعنا يمارس نقد المحتوى على النطاق الخاص، وقد حولت ذلك إلى سنابي بعيدًا عن التجريح، كما أن كثيرين ممن انتقدتهم تواصلوا معي.

ونفى الضبعان قيامه بتشويه الذائقة الفنية باستخدام الأصوات البشرية بدلًا من الموسيقى قائلًا: كان ذلك مناسبًا جدًّا لتلك الفترة، متابعًا: قدمت أغاني بدون موسيقى أيام الألبومات وتسببت في غضب البعض.

واختتم الفنان: كان المحتوى الذي أقدمه شعرًا من الحكمة والشعر الطريف، وحينما قدمت أشعار الغزل حدث استياء كبير بسببه في ذلك الوقت.

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