حامد الضبعان: لا أشوه الذائقة الفنية

أكد الفنان حامد الضبعان، أنه انتقد محتوى البعض للوصول لمتابعيهم، حيث كان يبحث عن الترند والمشاهدات.

هل الالتزام فقط بالشكل الخارجي فقط هو ما يهمك؟.. الفنان حامد الضبعان : المجتمع ما يرحم إيش أسوي .. قدمت أغاني بدون موسيقى أيام الألبومات وكانت تسحب من الأسواق @Hamed_aldaban#عيشوا_معنا_معنى_رمضان#سوالف_رمضان #روتانا_خليجية pic.twitter.com/2ihMZNI0ZC — روتانا خليجية (@Khalejiatv) April 19, 2023

نقد المحتوى

وأردف الضبعان، خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج سوالف رمضان المذاع على قناة روتانا خليجية، أن جميعنا يمارس نقد المحتوى على النطاق الخاص، وقد حولت ذلك إلى سنابي بعيدًا عن التجريح، كما أن كثيرين ممن انتقدتهم تواصلوا معي.

ونفى الضبعان قيامه بتشويه الذائقة الفنية باستخدام الأصوات البشرية بدلًا من الموسيقى قائلًا: كان ذلك مناسبًا جدًّا لتلك الفترة، متابعًا: قدمت أغاني بدون موسيقى أيام الألبومات وتسببت في غضب البعض.

واختتم الفنان: كان المحتوى الذي أقدمه شعرًا من الحكمة والشعر الطريف، وحينما قدمت أشعار الغزل حدث استياء كبير بسببه في ذلك الوقت.