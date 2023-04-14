حبوب الإجهاض تشعل حربًا قضائية بأمريكا

كشفت إدارة الرئيس جو بايدن، الخميس، أنها ستطعن على حكم صدر قبل ساعات عن محكمة استئناف فيدرالية يقضي بفرض شروط قاسية للحصول على هذا العقار، الأمر الذي سيقرر مستقبل حبوب الإجهاض في الولايات المتحدة أمام المحكمة العليا.

شروط صارمة

ووفقًا لوسائل إعلام، وضعت لجنة من ثلاثة قضاة، مقرها في الجنوب المحافظ، شروطًا صارمة الأربعاء لتوزيع هذه الحبوب، تضمنت ثلاث زيارات للطبيب، والسماح باستخدامها خلال الأسابيع السبعة الأولى من الحمل حصرًا ومنع إرسالها بالبريد.

وأفادت الحكومة، في طعنها بأنّ أكثر من خمسة ملايين امرأة استخدمن حبوب الإجهاض مع قرص آخر منذ ترخيصها من قبل إدارة الغذاء والدواء في العام 2000. وشدّدت على أن الآثار الجانبية الخطرة نادرة جدًّا عندما يتم استخدامها بالشكل الصحيح.

ومع عواقب هائلة للتمكن من الإجهاض، فإنّ الحبوب التي يتم تناولها مع قرص آخر تستخدم لأكثر من نصف عمليات الإجهاض في الولايات المتحدة.