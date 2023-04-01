حبيب الحبيب يقلد الفنانة رباب

شهدت الحلقة العاشرة من برنامج ستوديو 2023 مفاجأة بمعنى الكلمة حيث قام الفنان حبيب الحبيب بتقليد الفنانة رباب بشكل رائع.

تقليد حبيب الحبيب

وبرع الحبيب في تقليد رباب حيث ظهر مرتديًا ملابسها وقام بتأدية إحدى أغنياتها ونجح بشكل لافت في تقليد حركات اليد ولغة الجسد بشكل أثار ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل.

ردود الفعل

وتباينت ردود فعل المغردين حول أداء الحبيب ففي الوقت الذي أشاد البعض به وبقدرته على التقليد اعتبر البعض أن تقليد فنانة متوفية غير لائق وربما يندرج تحت بند السخرية أو الاستهزاء.

يذكر أن الحبيب برع في تقليد العديد من الشخصيات الفنية السعودية والعربية على حد سواء في هذا الموسم والموسم السابق من البرنامج الرمضاني.