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شهدت الحلقة العاشرة من برنامج ستوديو 2023 مفاجأة بمعنى الكلمة حيث قام الفنان حبيب الحبيب بتقليد الفنانة رباب بشكل رائع.
حبيب الحبيب يقلد الفنانة رباب 🤣😅#ستوديو23#رمضان_يجمعنا#Shahid
يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/Ac0rtXrwWW pic.twitter.com/1Gix1jS5xm
— MBC1 (@mbc1) April 1, 2023
وبرع الحبيب في تقليد رباب حيث ظهر مرتديًا ملابسها وقام بتأدية إحدى أغنياتها ونجح بشكل لافت في تقليد حركات اليد ولغة الجسد بشكل أثار ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل.
وتباينت ردود فعل المغردين حول أداء الحبيب ففي الوقت الذي أشاد البعض به وبقدرته على التقليد اعتبر البعض أن تقليد فنانة متوفية غير لائق وربما يندرج تحت بند السخرية أو الاستهزاء.
يذكر أن الحبيب برع في تقليد العديد من الشخصيات الفنية السعودية والعربية على حد سواء في هذا الموسم والموسم السابق من البرنامج الرمضاني.