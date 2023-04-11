حذر من الانشغال بالتصوير.. السديس: صلاة التهجد بالحرمين الساعة 12:30 صباحًا

أكد الرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن العشر الأواخر من رمضان لها مكانة عظيمة ومنزلة كريمة ينبغي علينا جميعًا أن نستثمرها بالأعمال الصالحة.

فيديو | الشيخ عبد الرحمن السديس: العشر الأواخر من رمضان لها مكانة عظيمة ينبغي علينا جميعا أن نستثمرها بالأعمال الصالحة#الإخبارية pic.twitter.com/sCKULEdSsI — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 11, 2023

وأضاف الشيخ السديس في كلمة توجيهية له اليوم الثلاثاء، أنه يجب أن نستغل العشر الأواخر في الحرص على الصيام والمداومة على القيام وتلاوة القرآن والإنفاق والإحسان ومكارم الأخلاق كما كان يعمل النبي صلى الله عليه وسلم.

صلاة التهجد

ولفت إلى أن صلاة التهجد ستقام في تمام الساعة 12:30، مراعاة للزحام في هذا العام بالحرمين الشريفين، وحرصًا على التيسير والتسهيل على القاصدين، داعيًا “نسأل الله أن يمن علينا وعليكم بالقبول، وأن يبلغنا ليلة القدر”.

الشيخ عبدالرحمن السديس: صلاة التهجد في المسجد الحرام بـ #مكة_المكرمة تقام الساعة 12:30. نسأل الله أن يمن علينا وعليكم بالقبول، وأن يبلغنا #ليلة_القدر. pic.twitter.com/yo5Q2qPVRI — قناة القرآن الكريم (@qurantvsa) April 11, 2023

وأكد السديس أن العمل في ليلة القدر خير من ألف شهر، لذا ينبغي علينا أن نحرص على اغتنام هذه الليلة العظيمة، وإدراكها، داعيًا إلى التفرغ للعبادة في العشر الأواخر وعدم الانشغال بالتصوير والقيل والقال.

فيديو | الشيخ عبد الرحمن السديس: العمل في ليلة القدر خير من ألف شهر فينبغي علينا أن نحرص على اغتنام هذه الليلة العظيمة#الإخبارية pic.twitter.com/5ni5DhKrEg — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 11, 2023

وأكد السديس، ضرورة التعاون مع الجهات المعنية في تنظيم حركة الحشود والتفويج والحرص على عدم التزاحم والتدافع وعدم الصلاة في الممرات لعدم إعاقة المصلين والمزاحمة.

فيديو | مع دخول العشر الأواخر من رمضان.. الشيخ عبد الرحمن السديس: علينا التعاون مع الجهات المعنية في تنظيم حركة الحشود والتفويج والحرص على عدم التزاحم #الإخبارية pic.twitter.com/vVKG21BSW6 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 11, 2023

العشر الأواخر من رمضان

ومع دخول العشر الأواخر من شهر رمضان اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، اتجهت القلوب إلى الحرمين مستجدية الرحمة من المولى وطالبة العتق من النيران من الله سبحانه وتعالى، فيما أطلقت رئاسة شؤون الحرمين خطتها التشغيلية التي أعدتها للعشر الأواخر ببدء خطة الاعتكاف، بعد مغرب الثلاثاء اقتداءً بالسنة النبوية.

وبدأ المعتكفون والمعتكفات في الاعتكاف وسط الاستعدادات والتجهيزات بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، بالتناغم مع القطاعات الأمنية في إدارة الحشود والحفاظ على سلامة الزوار والمعتمرين وإنجاح خطط الطوارئ لمواجهة جميع أنواع المخاطر الافتراضية والتدخل السريع والفاعل للحفاظ على سلامة المعتمرين والزوار.