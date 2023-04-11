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حث على عدم التزاحم والتدافع أو الصلاة في الممرات

حذر من الانشغال بالتصوير.. السديس: صلاة التهجد بالحرمين الساعة 12:30 صباحًا

الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٣ مساءً
حذر من الانشغال بالتصوير.. السديس: صلاة التهجد بالحرمين الساعة 12:30 صباحًا
المواطن - فريق التحرير

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أكد الرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن العشر الأواخر من رمضان لها مكانة عظيمة ومنزلة كريمة ينبغي علينا جميعًا أن نستثمرها بالأعمال الصالحة.

وأضاف الشيخ السديس في كلمة توجيهية له اليوم الثلاثاء، أنه يجب أن نستغل العشر الأواخر في الحرص على الصيام والمداومة على القيام وتلاوة القرآن والإنفاق والإحسان ومكارم الأخلاق كما كان يعمل النبي صلى الله عليه وسلم.

صلاة التهجد

ولفت إلى أن صلاة التهجد ستقام في تمام الساعة 12:30، مراعاة للزحام في هذا العام بالحرمين الشريفين، وحرصًا على التيسير والتسهيل على القاصدين، داعيًا “نسأل الله أن يمن علينا وعليكم بالقبول، وأن يبلغنا ليلة القدر”.

وأكد السديس أن العمل في ليلة القدر خير من ألف شهر، لذا ينبغي علينا أن نحرص على اغتنام هذه الليلة العظيمة، وإدراكها، داعيًا إلى التفرغ للعبادة في العشر الأواخر وعدم الانشغال بالتصوير والقيل والقال.

وأكد السديس، ضرورة التعاون مع الجهات المعنية في تنظيم حركة الحشود والتفويج والحرص على عدم التزاحم والتدافع وعدم الصلاة في الممرات لعدم إعاقة المصلين والمزاحمة.

العشر الأواخر من رمضان

ومع دخول العشر الأواخر من شهر رمضان اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، اتجهت القلوب إلى الحرمين مستجدية الرحمة من المولى وطالبة العتق من النيران من الله سبحانه وتعالى، فيما أطلقت رئاسة شؤون الحرمين خطتها التشغيلية التي أعدتها للعشر الأواخر ببدء خطة الاعتكاف، بعد مغرب الثلاثاء اقتداءً بالسنة النبوية.

وبدأ المعتكفون والمعتكفات في الاعتكاف وسط الاستعدادات والتجهيزات بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، بالتناغم مع القطاعات الأمنية في إدارة الحشود والحفاظ على سلامة الزوار والمعتمرين وإنجاح خطط الطوارئ لمواجهة جميع أنواع المخاطر الافتراضية والتدخل السريع والفاعل للحفاظ على سلامة المعتمرين والزوار.

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