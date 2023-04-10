حرارة طهي اللحوم ضرورة لتفادي الأمراض

أوصت المراكز الأمريكية لمراقبة الأمراض والوقاية منها، بضرورة الانتباه لدرجات الحرارة عند تحضير أطباق اللحوم سواء كانت لحوم أبقار أو أغنام أو دجاجًا أو سمكًا؛ وذلك تفاديًا لحدوث اضطرابات صحية خطيرة.

ووفقًا لما نشرته الهيئة الأمريكية الصحية، فإن حرارة الطهو تساعد على التخلص من البكتيريا المؤذية لجسم الإنسان.

الحرارة المطلوبة

وأوضحت أنه يتطلب رفع درجة الحرارة لـ 62 درجة مئوية في حالة طهو قطع من ضلع الخروف أو صدر العجل وفيليه السمك إلى جانب الانتظار لمدة 3 دقائق عند تجهيزه، أما كفتة العجل ووجبات البيض فتحتاج إلى حرارة أعلى من 71 درجة، كما يوصى برفعها لـ 73 درجة مئوية، عند تحضير كفتة الديك الرومي أو الدجاج.

مخاطر صحية

وتنبه الإرشادات إلى أن الحرارة العالية تساعد على تخليص البيض أو اللحم مثلًا من عدوى السالمونيلا التي يعتقد المصابون بها أنهم يعانون اضطرابًا في المعدة.

وفي حال تناول هذه اللحوم وهي مطهوة بشكل غير كافٍ، وحصل تسلل لسموم إلى الجسم، فإن المخاطر قد تصل إلى حد التسمم وربما الوفاة.