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نزل للبحر مع شخص آخر وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما

حرس الحدود بمكة تنقذ شخصًا مارس السباحة بمنطقة ممنوعة

الأحد ٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٨ صباحاً
حرس الحدود بمكة تنقذ شخصًا مارس السباحة بمنطقة ممنوعة
المواطن - فريق التحرير

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تمكنت فرق الإنقاذ التابعة لمديرية حرس الحدود بمكة المكرمة، اليوم الأحد، من إنقاذ شخص من الغرق وهو بصحة جيدة عقب نزوله للبحر والسباحة مع آخر في منطقة غير مخصصة لذلك بمكة المكرمة.

وأوضحت حرس الحدود في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها بموقع “تويتر”، أن الشخصين عرَّضا حياتهما للخطر حيث أدى الحادث لغرق أحدهما، بعد نزولهما للسباحة في أماكن ممنوعة بالمخالفة للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية ، حيث جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بجميع المتنزهين بأخذ الحيطة والحذر والتقيد بالسباحة في الأماكن المخصصة لذلك، والاتصال برقم طوارئ حرس الحدود 994 لطلب المساعدة.

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