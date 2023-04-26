حرس الحدود يضبط 7 يمنيين حاولوا تهريب القات المخدر

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قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان، على (7) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لمحاولتهم تهريب نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
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