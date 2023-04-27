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لدى وصولهم عبر ميناء جدة الإسلامي

حرس الحدود يقدم الدعم للرعايا الأجانب من السودان

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٥ مساءً
حرس الحدود يقدم الدعم للرعايا الأجانب من السودان
المواطن - واس

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يواصل حرس الحدود تقديم الدعم الأمني والتنظيمي للجهات المشاركة في مساعدة القادمين إلى المملكة من عملية إجلاء المواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان عبر ميناء جدة الإسلامي.

عمل إنساني

ويأتي ذلك ضمن المهام الأمنية المنوطة بالمديرية العامة لحرس الحدود في الميناء والإسناد للأعمال الإنسانية التي تقدم في عملية الإجلاء.

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