حركة طائشة من سائق دراجات تكلف السباق خسائر فادحة

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تسببت حركة طائشة من سائق دراجات في إصابة العشرات من المتسابقين خلال سباق طواف الفلاندرز الشهير.
وخلال السباق، حاول السائق البولندي فيليب ماسيجوك، تفادي بركة مياه وجدها بطريقه، لينحرف ويصطدم بالمتسابقين الآخرين، ويتسبب بإسقاطهم مثل “قطع الدومينو”.
وأدى تصرف السائق البولندي لحادث كبير، وتشابك الدراجات والسائقين ببعضهم البعض على شارع السباق.
وتسبب الحادث بابتعاد عدد من السائقين عن الاستكمال بسبب تعرضهم لإصابة.
ووجه ماسيجوك اعتذارًا على حسابه الرسمي بموقع تويتر حيث كتب: “أنا آسف جدًّا لخطئي الذي أدى لحادث سباق اليوم. أتمنى لكل من تأثر بالحادث أن يكونوا بصحة جيدة”.
وأضاف: “هذا لا يجب أن يحدث، ووقع بسبب خطأ كبير بالتقدير من جانبي”.