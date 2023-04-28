حريق ضخم يلتهم مبنى سكنيًّا بتركيا في ثوانٍ معدودة

رضيع يلهو بحقيبة يد الأميرة كيت ميدلتون مدني جازان ينتشل شخصًا غرق في مجرى سيل رد فعل مدرب أوراوا عند علمه بوفاة يوسف السالم زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب إيران تحذيرات من تعرض ملايين السودانيين للجوع المطيري لـ آل الشيخ: جدك جدد لنا العقيدة وأنت جددت لنا المنهج حريق ضخم يلتهم مبنى سكنيًّا بتركيا في ثوانٍ معدودة إحباط محاولة تهريب أقراص خاضعة للتداول في عسير أحمد عفيفي: النصر أطلق النار على نفسه حينما أقال رودي غارسيا أنغام في الخليج والبداية سعودية والختام في الإمارات
وثق مقطع فيديو متداول، لقطات لاندلاع حريق هائل في مبنى سكني فاخر بمدينة إزمير التركية، ما تسبب في إصابة نحو 7 أشخاص وجرى نقلهم إلى المستشفى، دون الإعلان عن وجود ضحايا.
وأوضحت لقطات تلفزيونية اشتعال حريق ضخم في كل أرجاء المبنى السكني والتهام كل الطوابق، ما جعل الليل يبدو كالصباح في المدينة التركية.
واندلع الحريق في مبنى مكون من 8 طوابق و4 بلوكات في حي يني كالا التابع لمنطقة نرلي دره، وعلى الفور أُرسل عدد كبير من رجال الإطفاء والفرق الطبية إلى مكان الحادث الذي لم يعرف سببه بعد، حيث اجتاحت النيران المبنى بأكمله في وقت قصير.
وجرى توجيه رشاشات المياه التابعة للمديرية الإقليمية للغابات نحو المبنى، وإخلاء السكان، حيث كانت تسمع أصوات الانفجارات من وقت لآخر.
وأفاد شهود عيان أن بعض المواطنين اضطروا إلى القفز من الشرفات بسبب الحريق.