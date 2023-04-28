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تسبب في إصابة نحو 7 أشخاص

حريق ضخم يلتهم مبنى سكنيًّا بتركيا في ثوانٍ معدودة

الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٦ مساءً
حريق ضخم يلتهم مبنى سكنيًّا بتركيا في ثوانٍ معدودة
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، لقطات لاندلاع حريق هائل في مبنى سكني فاخر بمدينة إزمير التركية، ما تسبب في إصابة نحو 7 أشخاص وجرى نقلهم إلى المستشفى، دون الإعلان عن وجود ضحايا.

حريق ضخم

وأوضحت لقطات تلفزيونية اشتعال حريق ضخم في كل أرجاء المبنى السكني والتهام كل الطوابق، ما جعل الليل يبدو كالصباح في المدينة التركية.

واندلع الحريق في مبنى مكون من 8 طوابق و4 بلوكات في حي يني كالا التابع لمنطقة نرلي دره، وعلى الفور أُرسل عدد كبير من رجال الإطفاء والفرق الطبية إلى مكان الحادث الذي لم يعرف سببه بعد، حيث اجتاحت النيران المبنى بأكمله في وقت قصير.

أصوات الانفجارات

وجرى توجيه رشاشات المياه التابعة للمديرية الإقليمية للغابات نحو المبنى، وإخلاء السكان، حيث كانت تسمع أصوات الانفجارات من وقت لآخر.

وأفاد شهود عيان أن بعض المواطنين اضطروا إلى القفز من الشرفات بسبب الحريق.

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