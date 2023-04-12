حريق هائل وانبعاث أدخنة سامة يجلي 2000 شخص في أمريكا

اندلع حريق هائل بعد ظهر أمس الثلاثاء في مصنع مهجور، كان مخصصًا قبل إغلاقه في 2009 لإعادة التدوير بمدينة Richmond البعيدة في ولاية إنديانا الأمريكية 110 كيلومترات عن عاصمتها إنديانابوليس.



الحريق خطير وواسع النطاق

وقالت شرطة المدينة في بيان إن بؤرة الحريق الذي أدى إلى تصاعد أعمدة من الدخان الأسود، وإخلاء أكثر من 2000 ساكن، شبت في مصنع كان اسمه Hoffco وتم استخدامه بعد إغلاقه لتخزين مواد بلاستيكية، وأن أمر الإخلاء شمل السكان والأشخاص المتواجدين ضمن مسافة 800 متر من الحريق.

أما المتواجدون خارج تلك المنطقة، فنصحتهم السلطات بإغلاق النوافذ وإبقاء الحيوانات الأليفة في الداخل، وقالت شبكة Fox News والتي نقلت عن Dave Snow رئيس بلدية ريتشموند قوله إن الحريق خطير وواسع النطاق إلى درجة توقع معها أن تبقى ناره مشتعلة لبضعة أيام.

الهواء سام

وعقد تيم براون، رئيس إدارة الإطفاء بالمدينة، مؤتمرًا صحافيًا مساء الثلاثاء، قال فيه إن المصنع المغلق كان مخزنًا لنوع غير معروف من البلاستيك، وإن الحريق امتد إلى أكوام بلاستيكية أخرى، متابعًا: لم يكن لدينا سوى مدخل واحد إلى النار، لأن كل طرق الوصول الأخرى مسدودة بأكوام من البلاستيك، ثم حذر من استنشاق الدخان؛ لأنه سام بالتأكيد، وتوقع بدوره اشتعال النار لأيام.