حريق يلتهم محتويات كنيسة مصرية عمرها قرنان

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تعرضت كنيسة تاريخية أثرية في مصر لحريق هائل التهم كافة محتوياتها.
وأفادت تقارير إعلامية، أن حريقًا هائلًا نشب بكنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل والشهيد أبي سيفين والقديس الأنبا كاراس بديروط بمحافظة أسيوط جنوب مصر.
وأردفت أن الحريق شب نتيجة تسريب من أنبوبة غاز.
وبحسب بيان الكنيسة، فإن الحريق أنهى على الكنيسة وملحقاتها بالكامل؛ كونها مبنية بالخشب، حيث تتكون من حوائط وسقف خشب، مشيرة إلى أنه تم إبلاغ الجهات المختصة حيث سارعت على الفور سيارات الحماية المدنية والإسعاف، وتم إخماد النيران والسيطرة عليها.
من المعروف أن الحريق لم يمتد للمنازل والمنشآت المجاورة، كما لم ينجم عنه أي خسائر في الأرواح.
وكانت الكنيسة قد شيدت قبل قرنين من الزمان على يد مجموعة من اليونانيين كانوا يقيمون في منطقة ديروط، ويمتلكون محالج للأقطان، وشيدوها لإقامة الصلوات.