Icon

بيع أغلى لوحة سيارة في العالم بـ 15 مليون دولار Icon حالة مطرية غزيرة على حي الحمدانية بجدة Icon “قرقيعان”.. لوحة فنية أبطالها الأطفال Icon لحظة سقوط حفار بين السماء والأرض Icon حساب المواطن: إيداع 3.7 مليار ريال لمستفيدي دفعة أبريل Icon لقطات ساحرة للبرد وبهجة الأطفال في الطائف Icon أسمنت العربية تعلن توزيع 110 ملايين ريال أرباحاً للمساهمين Icon أمانة كبار العلماء : الدعوة لإنشاء مذهب فقهي إسلامي جديد تفتقد الموضوعية والواقعية Icon مواعيد إجازة عيد الفطر للقطاعين الخاص وغير الربحي Icon شاهد.. تدفق وجريان السيول في المعيصم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
استفاد منها 11.1 مليون مستفيد وتابع

حساب المواطن: إيداع 3.7 مليار ريال لمستفيدي دفعة أبريل

الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٧ مساءً
حساب المواطن: إيداع 3.7 مليار ريال لمستفيدي دفعة أبريل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أودع برنامج حساب المواطن اليوم الاثنين 3.7 مليار ريال مخصص دعم شهر أبريل للمستفيدين المكتملة طلباتهم والمستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة 65، وذلك بعد التوجيه الكريم والمتضمن استمرار تمديد الدعم الإضافي للمستفيدين لأربعة أشهر قادمة وحتى دفعة شهر يوليو 2023؛ بهدف تمكين المستفيدين وحمايتهم من التداعيات الناتجة بسبب ارتفاع الأسعار عالميا وعليه سيكون الاستحقاق الكامل للمستفيد الرئيسي 720 ريالاً عوضاً عن 417 ريالاً.

التسجيل في البرنامج

ورفع مدير عام برنامج حساب المواطن وليد الأسمري شكره للقيادة الرشيدة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على ما أولوه من اهتمام ودعم لحماية المواطنين من الأسر المستحقة من تداعيات ارتفاع الأسعار عالميًا، مؤكدًا في الوقت ذاته بأن التسجيل في البرنامج لا يزال قائماً لكل من يرغب بالتسجيل والحصول على دعم البرنامج وذلك من خلال التسجيل عبر الرابط ca.gov.sa.

عدد المستفيدين

وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الخامسة والستين 11.1 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 156 مليار ريال، موضحاً أن 76% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة.

وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1841 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 621 ألف مستفيد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الهلال يسعى للحفاظ على حظوظه بالمنافسة
الرياضة

الهلال يسعى للحفاظ على حظوظه بالمنافسة

الرياضة
لحظة تفجير دبابة روسية بصاروخ أوكراني
العالم

لحظة تفجير دبابة روسية بصاروخ أوكراني

العالم
ترامب يسلم نفسه لمكتب المدعي العام الأسبوع المقبل
العالم

ترامب يسلم نفسه لمكتب المدعي العام الأسبوع...

العالم
أمير الرياض يستذكر الراحل سحمي بن شويمي
السعودية اليوم

أمير الرياض يستذكر الراحل سحمي بن شويمي

السعودية اليوم
أنمار الحائلي يُعلن حصول الاتحاد على الرخصة الآسيوية
الرياضة

أنمار الحائلي يُعلن حصول الاتحاد على الرخصة...

الرياضة
ترامب يصف يوم اعتقاله بالأفضل في التاريخ
العالم

ترامب يصف يوم اعتقاله بالأفضل في التاريخ

العالم
رافد : 980 ألف طالب وطالبة استفادوا من خدمة النقل المدرسي
السعودية اليوم

رافد : 980 ألف طالب وطالبة استفادوا...

السعودية اليوم
ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق مواجهات اليوم
الرياضة

ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق مواجهات اليوم

الرياضة