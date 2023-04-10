حساب المواطن: إيداع 3.7 مليار ريال لمستفيدي دفعة أبريل

أودع برنامج حساب المواطن اليوم الاثنين 3.7 مليار ريال مخصص دعم شهر أبريل للمستفيدين المكتملة طلباتهم والمستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة 65، وذلك بعد التوجيه الكريم والمتضمن استمرار تمديد الدعم الإضافي للمستفيدين لأربعة أشهر قادمة وحتى دفعة شهر يوليو 2023؛ بهدف تمكين المستفيدين وحمايتهم من التداعيات الناتجة بسبب ارتفاع الأسعار عالميا وعليه سيكون الاستحقاق الكامل للمستفيد الرئيسي 720 ريالاً عوضاً عن 417 ريالاً.

التسجيل في البرنامج

ورفع مدير عام برنامج حساب المواطن وليد الأسمري شكره للقيادة الرشيدة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على ما أولوه من اهتمام ودعم لحماية المواطنين من الأسر المستحقة من تداعيات ارتفاع الأسعار عالميًا، مؤكدًا في الوقت ذاته بأن التسجيل في البرنامج لا يزال قائماً لكل من يرغب بالتسجيل والحصول على دعم البرنامج وذلك من خلال التسجيل عبر الرابط ca.gov.sa.

عدد المستفيدين

وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الخامسة والستين 11.1 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 156 مليار ريال، موضحاً أن 76% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة.

وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1841 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 621 ألف مستفيد.