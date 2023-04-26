حساب المواطن: استقدام سائق خاص لا يؤثر على الدعم

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أوضح برنامج حساب الموطن، أن استقدام سائق خاص لا يؤثر على استحقاق الدعم من البرنامج، جاء ذلك ردًا على استفسارات أحد المستفيدين.
وأفادت خدمة المستفيدين عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”بأن وجود العمالة المنزلية لا يؤثر على دعم حساب المواطن، حيث يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.
وأشارت إلى إمكانية معرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن من خلال استخدام الحاسبة التقديرية.
وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن صرف الدفعة الـ 66 من دعمه في اليوم العاشر من شهر مايو المقبل.
وأكدت خدمة المستفيدين أنه يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وإن صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع فسيتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.
عاي سالم علي
انا اعاني من الامراض المزمنة واريد دفعت ريف