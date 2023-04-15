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حساب المواطن يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة 65

السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٩ مساءً
حساب المواطن يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة 65
المواطن - فريق التحرير

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أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم السبت، بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 65 لشهر إبريل 2023.

رفع طلبات الاعتراض

وأوضح برنامج حساب المواطن، عبر “تويتر”، أنه يمكن رفع طلبات الاعتراض من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بحساب المواطن (هنا).

وكان برنامج حساب المواطن أودع في وقت سابق، 3.7 مليار ريال مخصص دعم شهر أبريل للمستفيدين المكتملة طلباتهم والمستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة 65، وذلك بعد التوجيه الكريم والمتضمن استمرار تمديد الدعم الإضافي للمستفيدين لأربعة أشهر قادمة وحتى دفعة شهر يوليو 2023؛ بهدف تمكين المستفيدين وحمايتهم من التداعيات الناتجة بسبب ارتفاع الأسعار عالميًا وعليه سيكون الاستحقاق الكامل للمستفيد الرئيسي 720 ريالًا عوضًا عن 417 ريالًا.

ولا يزال التسجيل في البرنامج قائمًا لكل من يرغب بالتسجيل والحصول على دعم البرنامج وذلك من خلال التسجيل عبر الرابط (هنا).

عدد المستفيدين

وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الخامسة والستين 11.1 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 156 مليار ريال، موضحًا أن 76% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة.

وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1841 ريالًا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 621 ألف مستفيد.

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