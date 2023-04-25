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حساب المواطن يحدد المستندات المطلوبة لإثبات الاستقلالية

الثلاثاء ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٦ صباحاً
حساب المواطن يحدد المستندات المطلوبة لإثبات الاستقلالية
المواطن - فريق التحرير

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أوضح برنامج حساب المواطن، المستندات المطلوبة لإثبات الاستقلالية للفرد المستقل للاستفادة من الدعم.

وتفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لـ”حساب المواطن” مع استفسار مستفيد حول، ضرورة إرفاق عقد الإيجار في بيانات التسجيل.

مستندات إثبات الاستقلالية

ورد الحساب على موقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أنه :” يمكن للفرد المستقل التسجيل مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب وتشمل (صك الملكية للسكن أو تعريف سكن من الجامعات – الكليات – المعاهد أو تعريف سكن من قطاع عسكري – حكومي- خاص)”.

وأضاف برنامج حساب المواطن : ”أنه في حال وجود عقد إيجار موحد سيتم التحقق من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاق مستند”.

وقبل أيام، أودع برنامج حساب المواطن 3.7 مليار ريال مخصص دعم شهر أبريل للمستفيدين المكتملة طلباتهم والمستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة 65، وذلك بعد التوجيه الكريم والمتضمن استمرار تمديد الدعم الإضافي للمستفيدين لأربعة أشهر قادمة وحتى دفعة شهر يوليو 2023؛ بهدف تمكين المستفيدين وحمايتهم من التداعيات الناتجة بسبب ارتفاع الأسعار عالميا وعليه سيكون الاستحقاق الكامل للمستفيد الرئيسي 720 ريالاً عوضاً عن 417 ريالاً.

عدد المستفيدين

وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الخامسة والستين 11.1 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 156 مليار ريال، موضحاً أن 76% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة.

وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1841 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 621 ألف مستفيد.

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