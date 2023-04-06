حساب المواطن: يمكن لمن يزاول نشاطاً تجارياً الاستفادة من الدعم

أكد برنامج حساب المواطن أنه يمكن لمن يزاول أي نشاط تجاري الاستفادة من الدعم المقدم من البرنامج.

وأضاف حساب المواطن، في رده على استفسار أحد المغردين على “تويتر”، عبر حساب “خدمة المستفيدين” ، أنه يستطيع من يزاول أي نشاط تجاري الاستفادة من البرنامج، بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج عن أي نشاط تجاري بالإضافة إلى انطباق جميع شروط البرنامج الأخرى عليه.

خطوات الإفصاح عن الدخل

وأضاف أنه لا بد من الإفصاح عن الدخل من خلال الخطوات التالية:

– اختيار نوع الدخل (نشاط تجاري)

– مصدر الدخل (سجل تجاري)

– إضافة الدخل ثم الضغط على حفظ.