Icon

سفير السعودية بالخرطوم: همنا الأول وقف إطلاق النار في السودان Icon سداسية نيوكاسل تُطيح بمدرب توتنهام Icon مطالب أمام محافظ الطائف بعد زيارة حي الوسام: نحتاج شبكة تصريف Icon النار تشتعل بطائرة فلاي دبي بعد اصطدامها بطائر Icon الوحدة يسعى للفوز الأول ضد النصر بملعبه Icon مصير عمر البشير بعد هروب نزلاء سجن كوبر Icon نادي النصر عينه على النهائي الـ15 Icon نتائج النصر على ملعب الأول بارك بالأدوار الإقصائية Icon وصول تطبيق بلو سكاي المنافس لـ تويتر Icon حساب المواطن يُجيب عن 3 أسئلة تهم المواطنين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
منها آلية احتساب دعم المستقل

حساب المواطن يُجيب عن 3 أسئلة تهم المواطنين

الإثنين ٢٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٧ مساءً
حساب المواطن يُجيب عن 3 أسئلة تهم المواطنين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أجاب حساب المواطن عن العديد من الأسئلة التي تهم المواطنين، منها حالة الدفعة “لا يوجد”، وكذلك آلية احتساب دعم المستقل في البرنامج.

جاء ذلك عبر حساب خدمة المستفيدين بالبرنامج، حيث رصدت “المواطن” أبرز الأسئلة التي تهم المواطنين والإجابة عنها.

وبخصوص تقديم طلب الأهلية، أوضح حساب المواطن أنه ‏‎في حال تم إعادة تقديم الطلب بعد تاريخ 10 إبريل سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغ المتقدم باستيفائه لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابه “دراسة الأهلية ” ضمن دورة الأهلية لشهر “يونيو”.

الحد المانع

أما بالنسبة إلى الحد المانع، فقال البرنامج: إن يُحسب الدعم للفرد المستقل بناءً على مجموع دخله، ولمعرفة الحد المانع بالإمكان استخدام حاسبة الدعم التقديرية هنا.

الدفعة لا يوجد

وفي شأن حالة الدفعة “لا يوجد” فهي تعني أن مجموع دخل المستفيد الرئيسي والتابعين (في حال وجود تابعين) تجاوز الحد المانع من الحصول على الدعم حيث يصرف الدعم لرب الأسرة بحسب إجمالي دخل الأسرة وعدد أفراد الأسرة وأعمارهم إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

تفاصل الدعم للدفعة الـ 58

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب المواطن 3.2 مليار ريال مخصص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والخمسين 10.1 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 130 مليار ريال منها 1.7 مليار ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

متوسط دعم الأسرة الواحدة

وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1845 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 89% بينما بلغ عدد التابعين 7.8 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 258 ألف مستفيد، مشكلين 11% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف فنية وهندسية شاغرة بشركة التصنيع
وظائف

وظائف فنية وهندسية شاغرة بشركة التصنيع

وظائف
أول حكم إدانة في قضية القتل بالخطأ بفيلم راست
مشاهير

أول حكم إدانة في قضية القتل بالخطأ...

مشاهير
الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 10965.78 نقطة
السوق

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 10965.78 نقطة

السوق
زلة لسان جديدة من بايدن تضعه في موقف محرج
العالم

زلة لسان جديدة من بايدن تضعه في...

العالم
سعد لمجرد خارج أسوار السجن قبيل العيد
مشاهير

سعد لمجرد خارج أسوار السجن قبيل العيد

مشاهير
كيميتش: إقصاء البايرن من دوري الأبطال أمر مزعج لنا
الرياضة

كيميتش: إقصاء البايرن من دوري الأبطال أمر...

الرياضة
هيئة الفضاء تكشف شعار المهمة العلمية للمملكة إلى المحطة الدولية
آخر الاخبار

هيئة الفضاء تكشف شعار المهمة العلمية للمملكة...

آخر الاخبار
بأمر الملك.. إعفاء محافظ الدرعية ورئيس الهيئة الملكية لمدينة الرياض
أخبار رئيسية

بأمر الملك.. إعفاء محافظ الدرعية ورئيس الهيئة...

أخبار رئيسية