حساب المواطن يُجيب عن 3 أسئلة تهم المواطنين

أجاب حساب المواطن عن العديد من الأسئلة التي تهم المواطنين، منها حالة الدفعة “لا يوجد”، وكذلك آلية احتساب دعم المستقل في البرنامج.

جاء ذلك عبر حساب خدمة المستفيدين بالبرنامج، حيث رصدت “المواطن” أبرز الأسئلة التي تهم المواطنين والإجابة عنها.

وبخصوص تقديم طلب الأهلية، أوضح حساب المواطن أنه ‏‎في حال تم إعادة تقديم الطلب بعد تاريخ 10 إبريل سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغ المتقدم باستيفائه لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابه “دراسة الأهلية ” ضمن دورة الأهلية لشهر “يونيو”.

الحد المانع

أما بالنسبة إلى الحد المانع، فقال البرنامج: إن يُحسب الدعم للفرد المستقل بناءً على مجموع دخله، ولمعرفة الحد المانع بالإمكان استخدام حاسبة الدعم التقديرية هنا.

الدفعة لا يوجد

وفي شأن حالة الدفعة “لا يوجد” فهي تعني أن مجموع دخل المستفيد الرئيسي والتابعين (في حال وجود تابعين) تجاوز الحد المانع من الحصول على الدعم حيث يصرف الدعم لرب الأسرة بحسب إجمالي دخل الأسرة وعدد أفراد الأسرة وأعمارهم إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

تفاصل الدعم للدفعة الـ 58

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب المواطن 3.2 مليار ريال مخصص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والخمسين 10.1 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 130 مليار ريال منها 1.7 مليار ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

متوسط دعم الأسرة الواحدة

وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1845 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 89% بينما بلغ عدد التابعين 7.8 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 258 ألف مستفيد، مشكلين 11% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.