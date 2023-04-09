حساب المواطن: 4 مستندات لإثبات الاستقلالية للفرد المستقل

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حدد برنامج حساب المواطن، المستندات المطلوبة لإثبات الاستقلالية للفرد المستقل للاستفادة من الدعم.
وتفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لـ”حساب المواطن” مع استفسار مستفيد حول، ضرورة إرفاق عقد الإيجار في بيانات التسجيل.
ورد الحساب على موقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أنه :” يمكن للفرد المستقل التسجيل مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب وتشمل (صك الملكية للسكن أو تعريف سكن من الجامعات – الكليات – المعاهد أو تعريف سكن من قطاع عسكري – حكومي- خاص)”.
وأضاف برنامج حساب المواطن : ”أنه في حال وجود عقد إيجار موحد سيتم التحقق من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاق مستند”.