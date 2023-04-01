حسم موقف موسيالا من المشاركة ضد دورتموند

تحوم الشكوك حول مشاركة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ، جمال موسيالا، خلال مباراة اليوم ضد بوروسيا دورتموند.

موسيالا جاهز للمباراة

وكان جمال موسيالا قد تعرض لإصابة أبعدته عن معسكر منتخب ألمانيا خلال فترة التوقف الدولي لشهر مارس، قبل أن يُشارك في مران بايرن ميونيخ بالأمس.

وذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية: “جمال موسيالا بات جاهزًا لدخول قائمة مباراة اليوم، بعدما شارك في المران الصباحي بصورة طبيعية”.

وأضافت: “لكن من غير المعروف حتى الآن، مدى إمكانية بدء الدولي الألماني في التشكيلة الأساسية في أول مباراة تحت قيادة المدرب الجديد توماس توخيل”.

بايرن ميونيخ ضد دورتموند

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ ضد بوروسيا دورتموند، على ملعب “أليانز أرينا”، مساء اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الألماني الممتاز.

وقبل مباراة اليوم، يحتل العملاق البافاري المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني الممتاز برصيد 52 نقطة، فيما يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند الترتيب برصيد 53 نقطة.