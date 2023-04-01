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ضمن منافسات الدوري الألماني

حسم موقف موسيالا من المشاركة ضد دورتموند

السبت ١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٦ مساءً
حسم موقف موسيالا من المشاركة ضد دورتموند
المواطن - فريق التحرير

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تحوم الشكوك حول مشاركة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ، جمال موسيالا، خلال مباراة اليوم ضد بوروسيا دورتموند.

موسيالا جاهز للمباراة

وكان جمال موسيالا قد تعرض لإصابة أبعدته عن معسكر منتخب ألمانيا خلال فترة التوقف الدولي لشهر مارس، قبل أن يُشارك في مران بايرن ميونيخ بالأمس.

نجم بايرن ميونخ جمال موسيالا
النجم الألماني – المصدر @JamalMusiala

وذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية: “جمال موسيالا بات جاهزًا لدخول قائمة مباراة اليوم، بعدما شارك في المران الصباحي بصورة طبيعية”.

وأضافت: “لكن من غير المعروف حتى الآن، مدى إمكانية بدء الدولي الألماني في التشكيلة الأساسية في أول مباراة تحت قيادة المدرب الجديد توماس توخيل”.

جمال موسيالا
النجم الألماني – المصدر @FCBayernEN

بايرن ميونيخ ضد دورتموند

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ ضد بوروسيا دورتموند، على ملعب “أليانز أرينا”، مساء اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الألماني الممتاز.

وقبل مباراة اليوم، يحتل العملاق البافاري المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني الممتاز برصيد 52 نقطة، فيما يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند الترتيب برصيد 53 نقطة.

بايرن ميونيخ
لاعبو البايرن – المصدر @FCBayernAr
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