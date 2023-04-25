Icon

الصلاة على الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن Icon رئيس البنك الدولي يشكر الملك سلمان على إجلاء الموظفين العالقين بالسودان Icon حسم يومين من الراتب عند الغياب بدون عذر بعد إجازة العيد Icon حمد المنصور لجماهير النصر: الدوري في الملعب Icon جماهير الهلال تطلب التعاقد مع محمد الكويكبي Icon مواطن يتباهى بجواز السفر السعودي: اللي يحمله لا يخاف على عمره Icon سماء غائمة جزئيًا وسحب رعدية على عدد من المناطق Icon موعد مباراة رايو فاليكانو ضد برشلونة والقنوات الناقلة Icon كريستيانو رونالدو غاضب بعد إقصاء النصر Icon طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر غدًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
يستمر ذلك حتى اليوم الـ16

حسم يومين من الراتب عند الغياب بدون عذر بعد إجازة العيد

الثلاثاء ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٩ مساءً
حسم يومين من الراتب عند الغياب بدون عذر بعد إجازة العيد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعادت المتخصصة في التعليم لطيفة الدليهان، التذكير بأن الغياب بدون عذر أول يوم عمل بعد إجازة العيد مباشرة يُحسم يومين من الراتب.

الغياب بدون عذر

وقالت الدليهان في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر”، إن الغياب بدون عذر أول يوم عمل بعد إجازة العيد مباشرة يُحسم يومين من الراتب، ويستمر ذلك حتى يصل لليوم السادس عشر وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء.

وأوضحت أنه يتم إقرار ذلك وفقًا للضوابط الآتية:
١. أن يكون الغياب متصلاً بنهاية عطلة العيد.
۲. أن يكون غياب الموظف دون عذر.
٣. لا يجوز للإدارة احتساب غياب اليوم بيومين في السجلات.

أسباب مبررة

يذكر أنه بحسب الضوابط المعلنة من مجلس الوزراء، يحسم على كل موظف أو مستخدم أو عامل سواء كان في الحكومة أو المؤسسات العامة عن كل يوم يتغيب فيه بدون عذر مشروع في الفترة ما بين اليوم الأول من بداية العمل بعد انتهاء عطلة عيدي الفطر أو الأضحى واليوم السادس عشر منه قسط يومين من راتبه.

ولا يعتبر العذر قائمًا ومعفيًا عن مسؤولية الغياب إلا إذا كان لأسباب مبررة تقبل بها الإدارة وكان المتغيب قد أبلغ الإدارة بهذه الأسباب في أقرب فرصة ممكنة، ويشترط لتطبيق حكم هذا القرار أن يكون المتغيب متصلًا بنهاية العطلة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشيخ السديس: ابتعدوا عن طرح أي مواد إعلامية تثير الفتنة وتفتقد الموضوعية والمصداقية
أخبار رئيسية

الشيخ السديس: ابتعدوا عن طرح أي مواد...

أخبار رئيسية
مشروع الأمير محمد بن سلمان يستعيد طراز مسجد الحصن الأسفل قبل 271 عامًا
السعودية اليوم

مشروع الأمير محمد بن سلمان يستعيد طراز...

السعودية اليوم
قتلى وجرحى في هجوم على موكب وزير الدفاع اليمني
العالم

قتلى وجرحى في هجوم على موكب وزير...

العالم
3 مواطنين في قبضة الأمن لارتكابهم حوادث سلب ونشل
أخبار أمنية

3 مواطنين في قبضة الأمن لارتكابهم حوادث...

أخبار أمنية
إيغالو يطمح لمواصلة تألقه ضد النصر
آخر الاخبار

إيغالو يطمح لمواصلة تألقه ضد النصر

آخر الاخبار
اجتماع مرتقب بين ممثلي الهلال وميسي
آخر الاخبار

اجتماع مرتقب بين ممثلي الهلال وميسي

آخر الاخبار
60 ألف اتحادي يحفزون اللاعبين أمام ضمك
آخر الاخبار

60 ألف اتحادي يحفزون اللاعبين أمام ضمك

آخر الاخبار
مشروع محمد بن سلمان يجدد مسجد الحوزة بعسير
السعودية اليوم

مشروع محمد بن سلمان يجدد مسجد الحوزة...

السعودية اليوم