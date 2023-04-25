حسم يومين من الراتب عند الغياب بدون عذر بعد إجازة العيد

أعادت المتخصصة في التعليم لطيفة الدليهان، التذكير بأن الغياب بدون عذر أول يوم عمل بعد إجازة العيد مباشرة يُحسم يومين من الراتب.

الغياب بدون عذر

وقالت الدليهان في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر”، إن الغياب بدون عذر أول يوم عمل بعد إجازة العيد مباشرة يُحسم يومين من الراتب، ويستمر ذلك حتى يصل لليوم السادس عشر وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء.

وأوضحت أنه يتم إقرار ذلك وفقًا للضوابط الآتية:

١. أن يكون الغياب متصلاً بنهاية عطلة العيد.

۲. أن يكون غياب الموظف دون عذر.

٣. لا يجوز للإدارة احتساب غياب اليوم بيومين في السجلات.

أسباب مبررة

يذكر أنه بحسب الضوابط المعلنة من مجلس الوزراء، يحسم على كل موظف أو مستخدم أو عامل سواء كان في الحكومة أو المؤسسات العامة عن كل يوم يتغيب فيه بدون عذر مشروع في الفترة ما بين اليوم الأول من بداية العمل بعد انتهاء عطلة عيدي الفطر أو الأضحى واليوم السادس عشر منه قسط يومين من راتبه.

ولا يعتبر العذر قائمًا ومعفيًا عن مسؤولية الغياب إلا إذا كان لأسباب مبررة تقبل بها الإدارة وكان المتغيب قد أبلغ الإدارة بهذه الأسباب في أقرب فرصة ممكنة، ويشترط لتطبيق حكم هذا القرار أن يكون المتغيب متصلًا بنهاية العطلة.