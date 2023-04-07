حسين القحطاني يُحرز الهدف الأول في شباك المعيوف

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نجح اللاعب حسين القحطاني في إحراز الهدف الأول لنادي الشباب، في شباك فريق الهلال وذلك مع بداية الشوط الثاني من مباراة الفريقين في الجولة الـ22 من بطولة دوري روشن السعودي.
هدددددف!⚽️
د55' الهدف الأول لـ الشباب عن طريق حسين القحطاني
الشباب 1 × 0 الهلال#الشباب_الهلال | #SSC pic.twitter.com/7Qq9KrN0Z9
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 7, 2023
وفي الدقيقة الـ54 تلقى القحطاني تمريرة مميزة من اللاعب فواز الصقور ليُسكن الأول الكرة في شباك عبدالله المعيوف حارس الهلال بسهولة.
وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.
ويبحث الشباب عن الفوز لاستمرار فرصه في المنافسة على نيل لقب دوري روشن في الموسم الحالي.