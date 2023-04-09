حسين عبدالغني : ذهبت للاختبارات في الأهلي بقميص الاتحاد تنبيهان بهطول الأمطار على جدة وعسير اليوم حسين عبدالغني: في طفولتي لم تفارقني كرة القدم إلا عند نومي مظلات المسجد النبوي منظر هندسي أخاذ يجذب الزوار فهد الهريفي: المنتخب السعودي خسر كأس آسيا 92 بسبب عدم الانضباط المسجد النبوي يستقبل أكثر من 15 مليون مصلٍ في النصف الأول من رمضان سدايا تدرب أكثر من 46 ألف مواطن ومواطنة خلال 2023 قصة انضمام فهد الهريفي إلى النصر في عمر الـ16 فهد الهريفي: كنت أبيع الغنم قبل أن أكون لاعبًا الداخلية تصدر دليلًا إرشاديًا للمحافظة على أمن المعتمرين
قال حسين عبدالغني نجم المنتخب السعودي والنادي الأهلي سابقًا، إنه ذهب إلى الاختبارات في الأهلي وهو في سن صغير بقميص نادي الاتحاد الغريم للراقي في مدينة جدة.
كيف كانت تجربة حسين عبدالغني في نادي الاتحاد؟@Ali_Alalyani#مراحل_حسين_عبدالغني #قناة_SBC pic.twitter.com/4DdMyjhfDk
— مراحل مع علي العلياني (@stvMarahel) April 8, 2023
وتحدث عبدالغني في برنامج ” مراحل” مع الإعلامي علي العلياني قائلًا: ” ذهبت إلى اختبارات نادي الاتحاد مع أصدقاء لي، حقيقة لم أشعر بالراحة في النادي أو من الممكن قول إنه لم يكن هناك نصيب لي، فذهبت إلى الجار الأهلي وأنا بقميص الاتحاد وقت وجود أمين دابو في الاختبارات”.
وأضاف: ” الأهلي استقبلني بصدر رحب رغم أنني كنت أرتدي قميص الاتحاد ووقتها كنت طفلًا صغيرًا ولم يكن في مخيلتي مدى التنافس الشديد بين الأهلي والاتحاد”.
وسبق لـ عبدالغني اللعب مع الأهلي خلال الفترة من عام 1995 حتى عام 2008، كما لعب من قبل مع أندية الريان القطري ونيوشاتل السويسري وفيريا البلغاري ونادي أحد، واختتم مسيرته في الأهلي في موسم 2019/2020.
وكان عبدالغني اعتزل كرة القدم نهائيًا في أكتوبر من عام 2020م.