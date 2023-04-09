حسين عبدالغني : ذهبت للاختبارات في الأهلي بقميص الاتحاد

قال حسين عبدالغني نجم المنتخب السعودي والنادي الأهلي سابقًا، إنه ذهب إلى الاختبارات في الأهلي وهو في سن صغير بقميص نادي الاتحاد الغريم للراقي في مدينة جدة.

قميص الاتحاد في الأهلي

وتحدث عبدالغني في برنامج ” مراحل” مع الإعلامي علي العلياني قائلًا: ” ذهبت إلى اختبارات نادي الاتحاد مع أصدقاء لي، حقيقة لم أشعر بالراحة في النادي أو من الممكن قول إنه لم يكن هناك نصيب لي، فذهبت إلى الجار الأهلي وأنا بقميص الاتحاد وقت وجود أمين دابو في الاختبارات”.

وأضاف: ” الأهلي استقبلني بصدر رحب رغم أنني كنت أرتدي قميص الاتحاد ووقتها كنت طفلًا صغيرًا ولم يكن في مخيلتي مدى التنافس الشديد بين الأهلي والاتحاد”.

مسيرة حسين عبدالغني

وسبق لـ عبدالغني اللعب مع الأهلي خلال الفترة من عام 1995 حتى عام 2008، كما لعب من قبل مع أندية الريان القطري ونيوشاتل السويسري وفيريا البلغاري ونادي أحد، واختتم مسيرته في الأهلي في موسم 2019/2020.

وكان عبدالغني اعتزل كرة القدم نهائيًا في أكتوبر من عام 2020م.