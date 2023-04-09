حسين عبدالغني: في طفولتي لم تفارقني كرة القدم إلا عند نومي

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كشف حسين عبدالغني نجم الأهلي والنصر السابق، عن مدى عشقه لكرة القدم منذ طفولته، مضيفًا أن إنجاز المنتخب السعودي والفوز بكأس أمم آسيا عام 1988 جعله يعشق ممارسة كرة القدم أكثر وأكثر.
حسين عبدالغني: كرة القدم لم تفارقني في طفولتي إلا عند النوم! @Ali_Alalyani#مراحل_حسين_عبدالغني #قناة_SBC pic.twitter.com/7c6kDiECg9
— مراحل مع علي العلياني (@stvMarahel) April 8, 2023
وتحدث عبدالغني في برنامج ” مراحل” مع الإعلامي علي العلياني قائلًا: ” في طفولتي كرة القدم لم تفارقني إلا عند النوم، كنت أعشقها كثيرًا وكانت الأسر في الماضي لا يهتمون بجعل أبنائهم في مجال كرة القدم لأنهم كانوا يرون أنها مضيعة للوقت، بالإضافة إلى أن بيئة الأندية في الماضي لم تكن مشجعة لجعل الأسر يوافقون على خوض أبنائهم الاختبارات في الأندية”.
وأضاف: ” بالنسبة لي كنت ألعب في الاتحاد ثم انتقلت إلى الأهلي، لم يكن يفرق معي أين ألعب وكان كل ما أريده هو ممارسة كرة القدم فقط”.
وتابع: ” إنجاز المنتخب السعودي وفوزه بلقب كأس أمم آسيا عام 1988 كان السبب وراء عشقي وزيادة شغفي بكرة القدم، وكنت أعيد مباريات خاصة للأخضر في تلك البطولة مثل مواجهته لمنتخب كوريا الجنوبية والمنتخب الكويتي”.