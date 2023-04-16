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في اليوم الـ25 من رمضان

حشود غفيرة تملأ صحن الطواف

الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢١ مساءً
حشود غفيرة تملأ صحن الطواف
المواطن - فريق التحرير

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أظهرت لقطات مصورة، امتلاء صحن الطواف في الحرم المكي بالمعتمرين والذين يؤدون مناسكهم في اليوم الـ 25 من رمضان.

ووثق اللقطات التي عرضتها قناة “الإخبارية”، صحن الطواف وهو ممتلئ عن آخره بالمعتمرين، والذين يؤدون مناسكهم، وسط حالة من الخشوع والروحانية.

خدمات رئاسة الحرمين

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قد أعلنت حزمة من الإجراءات الخدمية والميدانية والتشغيلية التي تعين قاصدي بيت الله الحرام على أداء مناسكهم.

وتضمنت الخدمات الإشراف على الساحات، وخدمات التنقل، وعمليات التطهير التعقيم، وخدمات تنظيم الدخول والخروج عند أبواب المسجد الحرام، إضافة إلى غسل كامل المسجد الحرام وتطهيره وتعطيره بشكل يومي.

وكان أكثر من مليوني مُصل أدوا صلاة التهجد لليلة الخامس والعشرين وسط خدمات نوعية لرئاسة الحرمين الشريفين وتناغم عال مع المنظومة الأمنية.

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