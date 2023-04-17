حضور جماهيري لافت لبطولة كرة القدم الرمضانية بمكة المكرمة

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شهدت إحدى بطولات كرة القدم الرمضانية في مكة المكرمة حضورًا جماهيريًا كبيرًا خلال ليالي رمضان الكريم.
حضور جماهيري كبير في إحدى بطولات كرة القدم الرمضانية بـ #مكة_المكرمة #العربية_في_رمضان
عبر:@Hisham_khayyat pic.twitter.com/jeKKxC3wSl
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 16, 2023
ونشرت “العربية السعودية” فيديو لإحدى المباريات التي شهدت حضورًا لافتًا للجماهير الذين جاءوا للاستمتاع بمشاهدة البطولة.
وتهدف بطولات كرة القدم الرمضانية بالمملكة إلى تنشيط الحركة الرياضية، وبث روح التنافس الرياضي الشريف بين الفرق المشاركة، وشغل أوقات فراغ الشباب في ما يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالنفع والفائدة، إلى جانب الإسهام في تطوير ودعم رياضة كرة القدم في المحافظة، واكتشاف اللاعبين الموهوبين والمتميزين وصقلهم وتطويرهم.