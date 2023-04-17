حضور جماهيري لافت لبطولة كرة القدم الرمضانية بمكة المكرمة

شهدت إحدى بطولات كرة القدم الرمضانية في مكة المكرمة حضورًا جماهيريًا كبيرًا خلال ليالي رمضان الكريم.

ونشرت “العربية السعودية” فيديو لإحدى المباريات التي شهدت حضورًا لافتًا للجماهير الذين جاءوا للاستمتاع بمشاهدة البطولة.

بطولات رمضانية

وتهدف بطولات كرة القدم الرمضانية بالمملكة إلى تنشيط الحركة الرياضية، وبث روح التنافس الرياضي الشريف بين الفرق المشاركة، وشغل أوقات فراغ الشباب في ما يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالنفع والفائدة، إلى جانب الإسهام في تطوير ودعم رياضة كرة القدم في المحافظة، واكتشاف اللاعبين الموهوبين والمتميزين وصقلهم وتطويرهم.