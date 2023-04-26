حظر تيليجرام في البرازيل بعد تقديمها بيانات منقوصة للشرطة

حظرت البرازيل، تطبيق “تيليجرام” بعد تقديمها بيانات منقوصة طلبتها الشرطة، عن مطلوبين يستخدمون “تيليجرام، وفقًا لبوابة G1 الإخبارية.

سبب الحذف

وأفادت وسائل الإعلام: “لم يقدم تطبيق تيليجرام بيانات كاملة للشرطة الفيدرالية حول مجموعات النازيين الجدد، وأمرت المحكمة مشغلي الاتصالات ومتاجر التطبيقات بحذف هذا التطبيق على الفور”.

كما تم تغريم الشركة المالكة للتطبيق بمليون ريال برازيلي (حوالي 200 ألف دولار) في اليوم.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات البرازيلية، فتح قضية ضد تيليجرام، بعد أن فشل التطبيق في إطلاع الحكومة في الوقت المناسب على الآليات الموضوعة للكشف عن المحتوى غير القانوني وتعديله، بما في ذلك التهديدات بالهجمات وخطاب الكراهية. وورد فيما بعد أن تيليجرام قدم المعلومات للشرطة.

وعززت سلطات البلاد الإجراءات الأمنية في المؤسسات التعليمية بعد عدة هجمات على المدارس في البرازيل، وكان من بين هذه الإجراءات مطالبة شبكات التواصل الاجتماعي بتوفير المعلومات اللازمة لمكافحة المحتوى الخطير.