Icon

تغريدة مثيرة عن احتمالية عودة رودي جارسيا لتدريب النصر Icon حظر تيليجرام في البرازيل بعد تقديمها بيانات منقوصة للشرطة Icon الجوازات تنهي إجراءات المواطنين ورعايا الدول القادمين من السودان Icon ميزة استعادة الذكريات في سناب شات لا تنشر الصور Icon بايدن: أي هجوم نووي كوري ثمنه نهاية نظام كيم جونغ Icon التعادل يحسم الشوط الأول بين وست هام وليفربول Icon الدراسة عن بعد في مدارس عسير غدًا Icon اللواء عسيري: اللقطات الإنسانية خلال عمليات الإجلاء عفوية ونابعة من أخلاقنا Icon هدفان يُهديان التقدم لـ مانشستر سيتي ضد آرسنال Icon توقعات بضعف تأثير الحالة الماطرة غدًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
تم تغريم الشركة 200 ألف دولار في اليوم

حظر تيليجرام في البرازيل بعد تقديمها بيانات منقوصة للشرطة

الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٨ مساءً
حظر تيليجرام في البرازيل بعد تقديمها بيانات منقوصة للشرطة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حظرت البرازيل، تطبيق “تيليجرام” بعد تقديمها بيانات منقوصة طلبتها الشرطة، عن مطلوبين يستخدمون “تيليجرام، وفقًا لبوابة G1 الإخبارية.

سبب الحذف

وأفادت وسائل الإعلام: “لم يقدم تطبيق تيليجرام بيانات كاملة للشرطة الفيدرالية حول مجموعات النازيين الجدد، وأمرت المحكمة مشغلي الاتصالات ومتاجر التطبيقات بحذف هذا التطبيق على الفور”.

كما تم تغريم الشركة المالكة للتطبيق بمليون ريال برازيلي (حوالي 200 ألف دولار) في اليوم.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات البرازيلية، فتح قضية ضد تيليجرام، بعد أن فشل التطبيق في إطلاع الحكومة في الوقت المناسب على الآليات الموضوعة للكشف عن المحتوى غير القانوني وتعديله، بما في ذلك التهديدات بالهجمات وخطاب الكراهية. وورد فيما بعد أن تيليجرام قدم المعلومات للشرطة.

وعززت سلطات البلاد الإجراءات الأمنية في المؤسسات التعليمية بعد عدة هجمات على المدارس في البرازيل، وكان من بين هذه الإجراءات مطالبة شبكات التواصل الاجتماعي بتوفير المعلومات اللازمة لمكافحة المحتوى الخطير.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

عبدالسلام السليمان يرد على دعوات البعض بفتح المطاعم نهار رمضان
السعودية اليوم

عبدالسلام السليمان يرد على دعوات البعض بفتح...

السعودية اليوم
الشباب بالطقم الأبيض أمام القوة الجوية
الرياضة

الشباب بالطقم الأبيض أمام القوة الجوية

الرياضة
ابن حميد يؤم صلاة العيد في الحرم والثبيتي بالمسجد النبوي
السعودية اليوم

ابن حميد يؤم صلاة العيد في الحرم...

السعودية اليوم
إحباط تهريب أكثر من 35 طنًا من القات و483.3 كجم من الحشيش
أخبار أمنية

إحباط تهريب أكثر من 35 طنًا من...

أخبار أمنية
تسليم هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور إلى كرواتيا
السعودية اليوم

تسليم هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور...

السعودية اليوم
معتمرة يمنية تغلبها دموعها في الحرم المكي شوقًا لأهلها
السعودية اليوم

معتمرة يمنية تغلبها دموعها في الحرم المكي...

السعودية اليوم
وزير الخارجية وبوريل يبحثان جهود وقف التصعيد في السودان
السعودية اليوم

وزير الخارجية وبوريل يبحثان جهود وقف التصعيد...

السعودية اليوم
داود الشريان ضيف المديفر الليلة في الليوان
السعودية اليوم

داود الشريان ضيف المديفر الليلة في الليوان

السعودية اليوم