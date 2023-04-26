تغريدة مثيرة عن احتمالية عودة رودي جارسيا لتدريب النصر حظر تيليجرام في البرازيل بعد تقديمها بيانات منقوصة للشرطة الجوازات تنهي إجراءات المواطنين ورعايا الدول القادمين من السودان ميزة استعادة الذكريات في سناب شات لا تنشر الصور بايدن: أي هجوم نووي كوري ثمنه نهاية نظام كيم جونغ التعادل يحسم الشوط الأول بين وست هام وليفربول الدراسة عن بعد في مدارس عسير غدًا اللواء عسيري: اللقطات الإنسانية خلال عمليات الإجلاء عفوية ونابعة من أخلاقنا هدفان يُهديان التقدم لـ مانشستر سيتي ضد آرسنال توقعات بضعف تأثير الحالة الماطرة غدًا
حظرت البرازيل، تطبيق “تيليجرام” بعد تقديمها بيانات منقوصة طلبتها الشرطة، عن مطلوبين يستخدمون “تيليجرام، وفقًا لبوابة G1 الإخبارية.
وأفادت وسائل الإعلام: “لم يقدم تطبيق تيليجرام بيانات كاملة للشرطة الفيدرالية حول مجموعات النازيين الجدد، وأمرت المحكمة مشغلي الاتصالات ومتاجر التطبيقات بحذف هذا التطبيق على الفور”.
كما تم تغريم الشركة المالكة للتطبيق بمليون ريال برازيلي (حوالي 200 ألف دولار) في اليوم.
وفي وقت سابق، أعلنت السلطات البرازيلية، فتح قضية ضد تيليجرام، بعد أن فشل التطبيق في إطلاع الحكومة في الوقت المناسب على الآليات الموضوعة للكشف عن المحتوى غير القانوني وتعديله، بما في ذلك التهديدات بالهجمات وخطاب الكراهية. وورد فيما بعد أن تيليجرام قدم المعلومات للشرطة.
وعززت سلطات البلاد الإجراءات الأمنية في المؤسسات التعليمية بعد عدة هجمات على المدارس في البرازيل، وكان من بين هذه الإجراءات مطالبة شبكات التواصل الاجتماعي بتوفير المعلومات اللازمة لمكافحة المحتوى الخطير.