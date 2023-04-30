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افتتاح فيا الرياض 11 مايو

حفلة مختلفة لعبدالمجيد عبدالله 18 مايو بمناسبة افتتاح فيا الرياض

الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٦ مساءً
حفلة مختلفة لعبدالمجيد عبدالله 18 مايو بمناسبة افتتاح فيا الرياض
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المستشار في الديوان الملكي، رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، تنظيم حفل مختلف لعبدالمجيد عبدالله، بمناسبة افتتاح فيا الرياض، وذلك يوم 18 مايو القادم.

افتتاح فيا الرياض

وقال آل الشيخ في تغريدة عبر موقع تويتر: يوم 11 مايو بتشهد الرياض افتتاح وجهة من أحدث وأرقى الوجهات فيها- فيا رياض- واللي بيضم أفخم المطاعم والمتاجر وصالات سينما.

حفل عبدالمجيد

وتابع: يوم ١٨ مايو حفلة مختلفة لعبدالمجيد عبدالله بمناسبة الافتتاح في مسرح فيا رياض.

شكر وتقدير

على صعيد آخر، قدم تركي آل الشيخ الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدلعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قائلًا: بهذه المناسبة أشكر مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد عراب الرؤية.. تحت قيادتهم ورعايتهم ستكون المملكة بإذن الله نقطة جذب لكل الزوار من كل أنحاء العالم.

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