عطل بمحرك سفينة يغلق مضيق البوسفور إيقاف زكريا هوساوي 6 مباريات بعد سلوكه غير الرياضي حفلة مختلفة لعبدالمجيد عبدالله 18 مايو بمناسبة افتتاح فيا الرياض السعودية نقطة جذب للفن والفنانين وداعم وراعٍ للإبداع العربي يورجن كلوب يتعرض لإصابة في مباراة ليفربول وتوتنهام عاصمة الفنانين تحتفي بالأصالة والإبداع بحفل روائع محمد الموجي لقطات لسرقة مجوهرات بالملايين من متجر بجوار العدل الفرنسية لحظة عبور 40 شاحنة معدات وذخائر أمريكية من العراق لسوريا 14 من مروجي المخدرات في قبضة المكافحة لوريان يُمطر شباك باريس سان جيرمان بثلاثية
أعلن المستشار في الديوان الملكي، رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، تنظيم حفل مختلف لعبدالمجيد عبدالله، بمناسبة افتتاح فيا الرياض، وذلك يوم 18 مايو القادم.
وقال آل الشيخ في تغريدة عبر موقع تويتر: يوم 11 مايو بتشهد الرياض افتتاح وجهة من أحدث وأرقى الوجهات فيها- فيا رياض- واللي بيضم أفخم المطاعم والمتاجر وصالات سينما.
وتابع: يوم ١٨ مايو حفلة مختلفة لعبدالمجيد عبدالله بمناسبة الافتتاح في مسرح فيا رياض.
على صعيد آخر، قدم تركي آل الشيخ الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدلعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قائلًا: بهذه المناسبة أشكر مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد عراب الرؤية.. تحت قيادتهم ورعايتهم ستكون المملكة بإذن الله نقطة جذب لكل الزوار من كل أنحاء العالم.