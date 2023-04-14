أكثر من 100 ألف وظيفة ستوفرها كل مدينة اقتصادية حقل آخر مدينة سعودية إفطارًا في رمضان الهلال يستهدف فوزًا غائبًا على ملعب الباطن جموع المصلين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد النبوي بانسيابية وأمان الاتفاق لا يخسر ضد الفيحاء منسوبو متوسطة الرفيعة يوزعون وجبات الإفطار لحظة وصول وزير الدفاع اليمني الأسبق واللواء ناصر منصور هادي عدن موقف كريم بنزيما ومودريتش من العروض السعودية خطيب المسجد النبوي: اغتنموا ليالي شهر رمضان بالإكثار من الطاعات بايدن يحرج رئيس وزراء بريطانيا في واقعة سخيفة
تعد مدينة حقل التابعة لمنطقة تبوك والواقعة في أقصى شمال غرب المملكة آخر مدينة سعودية إفطاراً في شهر رمضان، حيث يفطر الأهالي في اليوم الـ 29 من رمضان عند الساعة 7:09 وفقاً لإمساكية المدينة.
وأكد الباحث في تاريخ منطقة تبوك عبدالله العمراني، أن حقل آخر مدينة بالمملكة تغيب عنها الشمس إذ تقع على دائرة عرض 18 و29 5 شمالاً، وخط طول 57و 34 5 شرقاً ، مضيفاً أن المدينة اشتهرت قديماً بصفتها إحدى محطات درب الحج المصري ووُصفت في كُتب الرحالة العرب والمستشرقين كمحطة هامة للتزود بالمياه، وذلك لوفرة المياه السطحية “العيون” بالقرب من سواحلها، كما ذكر الجغرافيين العرب أن حقل كانت مستوطنة صغيرة في العصر الأموي.
وأشار العمراني إلى أن حقل تتصف باعتدال أجوائها صيفاً وتدني معدلات الرطوبة إلى مستويات قياسية مقارنةً بباقي مدن المملكة الساحلية، كما تكتنز بيئتها البحرية حدائق المرجان بأنواعها المتعددة وتوفر أنواع مختلفة من الكائنات البحرية كالسلاحف والدلافين وأنواع مختلفة من الأسماك، فيما تتصف شواطئها بتدرجاتها اللونية ومياهها الفيروزية الصافية و رمالها البيضاء و تحيطها الجبال، وهي إحدى أجمل مدن منطقة تبوك الواقعة على الشريط الساحلي الممتد مسافة 700 كيلو متر تقريبًا.