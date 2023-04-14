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يفطر الأهالي آخر يوم عند الساعة 7:09

حقل آخر مدينة سعودية إفطارًا في رمضان

الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٣ مساءً
حقل آخر مدينة سعودية إفطارًا في رمضان
المواطن - واس

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تعد مدينة حقل التابعة لمنطقة تبوك والواقعة في أقصى شمال غرب المملكة آخر مدينة سعودية إفطاراً في شهر رمضان، حيث يفطر الأهالي في اليوم الـ 29 من رمضان عند الساعة 7:09 وفقاً لإمساكية المدينة.

موقعها الجغرافي

وأكد الباحث في تاريخ منطقة تبوك عبدالله العمراني، أن حقل آخر مدينة بالمملكة تغيب عنها الشمس إذ تقع على دائرة عرض 18 و29 5 شمالاً، وخط طول 57و 34 5 شرقاً ، مضيفاً أن المدينة اشتهرت قديماً بصفتها إحدى محطات درب الحج المصري ووُصفت في كُتب الرحالة العرب والمستشرقين كمحطة هامة للتزود بالمياه، وذلك لوفرة المياه السطحية “العيون” بالقرب من سواحلها، كما ذكر الجغرافيين العرب أن حقل كانت مستوطنة صغيرة في العصر الأموي.

حالة الطقس

وأشار العمراني إلى أن حقل تتصف باعتدال أجوائها صيفاً وتدني معدلات الرطوبة إلى مستويات قياسية مقارنةً بباقي مدن المملكة الساحلية، كما تكتنز بيئتها البحرية حدائق المرجان بأنواعها المتعددة وتوفر أنواع مختلفة من الكائنات البحرية كالسلاحف والدلافين وأنواع مختلفة من الأسماك، فيما تتصف شواطئها بتدرجاتها اللونية ومياهها الفيروزية الصافية و رمالها البيضاء و تحيطها الجبال، وهي إحدى أجمل مدن منطقة تبوك الواقعة على الشريط الساحلي الممتد مسافة 700 كيلو متر تقريبًا.

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