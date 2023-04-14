حقيقة احتجاج القادسية الكويتي على تعيين الحكم ماجد الشمراني

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في “تويتر” خطابًا من نادي القادسية الكويتي يُفيد باحتجاجه ضد تعيين الحكم السعودي ماجد الشمراني في مباراته ضد كاظمة في الدوري الكويتي مؤخرًا.
وكانت المباراة أُقيمت يوم الثلاثاء الماضي، وانتهت بفوز فريق كاظمة برباعية لهدف في الجولة الثالثة من الدوري الكويتي.
وعلق الإعلامي الرياضي الكويتي مبارك الوقيان على البيان المتداول من نادي القادسية قائلًا عبر حسابه في “تويتر”: “نفى حسن أبو الحسن الأمين العام لنادي القادسية الكويتي صحة ما تم تداوله عبر بعض من وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن احتجاج النادي على الحكم السعودي ماجد الشمراني، وقال: إن البيان مزور ولا صحة له على الإطلاق، مؤكدًا في الوقت نفسه ثقته في الحكم السعودي وأنه أدار المباراة بشكل جيد رغم خسارة فريقه”.
وكان الحكم الشمراني تعرض لانتقادات قوية من قبل المدرب الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال بعد خسارة الهلال من الشباب بثلاثية دون رد في الجولة الـ22 من بطولة دوري روشن السعودي يوم الجمعة الماضية، حيث لم يحتسب الشمراني ركلة جزاء واضحة لـ الهلال لصالح اللاعب البرازيلي ميشايل ديلجادو.