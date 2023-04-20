حقيقة استقالة مسلي آل معمر من رئاسة النصر

كشف الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل المقرب من نادي النصر، حقيقة تقدم مسلي آل معمر باستقالته من رئاسة النادي.

غير صحيح

الاستاذ مسلي ال معمر لم يقدم إستقالته من الأساس

. https://t.co/tTq126F1oo — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) April 19, 2023

استقالة مسلي آل معمر لم تحدث !

وكان الإعلامي عبدالمجيد بن طالب قال عبر حسابه في “تويتر”: “استقالة الرئيس لم يتم قبولها، وبذلك هو مستمر حتى الآن، بالتوفيق فيما تبقى من منافسات”.

ورد المريسل عليه قائلًا: “غير صحيح مسلي لم يقدم استقالته من الأساس”.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قد خسر بهدفين دون رد ضد نظيره الهلال أول أمس على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك في المباراة المقدمة من الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي.

خسارة الديربي تغضب النصراويين

وتفاعلت الجماهير مع خسارة الديربي، وحملت الإدارة مسؤولية تراجع نتائج الفريق الأول خلال الفترة الأخيرة، ليصبح هاشتاق ارحل يا مسلي آل معمر، ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وكان آل معمر تولى رئاسة النصر في عام 2021 بعد رحيل صفوان السويكت من رئاسة النادي.

وفي وقت سابق، رد آل معمر بشكل مفاجئ بخصوص التنازل عن القضايا التي رفعها النادي ضد من ينتمون له.

وكان أحد المغردين قال إلى آل معمر: “وش رأيك يا أبو عبدالله لو يتنازل النادي عن بعض القضايا للي خطأهم بسيط”.

ورد آل معمر قائلًا: “أي نصراوي أيًّا كان حجم خطئه مسموح، هم رأس المال، والنادي ناديهم ولم نأتِ إلا لخدمتهم وخدمة النادي”.