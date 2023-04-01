حقيقة اقتراب كريم بنزيما من الانضمام لنادٍ سعودي

مدرب الخليج: فوز الهلال علينا مستحق رامون دياز: الهلال قدم مستوى مميزًا رغم غيابي الفترة الماضية الغنيم: ChatGPT سيخلق وظائف جديدة سعود عبدالحميد: الهلال ينافس على كل الألقاب وضغط المباريات ليس عذرًا 25 ألف سجادة في المسجد النبوي الشريف سمير عثمان: ركلة جزاء الهلال المحتسبة أمام الخليج سليمة أجواء ربيعية تجذب الزوار شمال الطائف ترتيب دوري روشن بعد فوز الهلال على الخليج أمطار متوسطة ونشاط للرياح على عسير بدء إيداع الضمان الاجتماعي لشهر مارس
ارتبط اسم مهاجم فريق ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما بالانتقال إلى صفوف أحد الأندية السعودية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وذكرت صحيفة “ماركا”: “كريم بنزيما يركز الآن على إنهاء الموسم بأفضل مستوى ممكن، ولا تزال رغبته الأولى هي الاستمرار لموسم آخر مع ريال مدريد”.
وأضافت: “بنزيما سيوقع على عقد جديد مع ريال مدريد، ما لم تحدث مفاجآت، والقرار النهائي للمهاجم الفرنسي بشأن التجديد سيتخذ في نهاية الموسم، أو عند وضوح مستقبل المرينغي”.
وسبق أن أشارت تقارير إلى أن كريم بنزيما يربط تجديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد باستمرار المدير الفني الإيطالي كارلوس أنشيلوتي مع المرينغي لموسم رياضي آخر.
وارتبط اسم كريم بنزيما المتوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2022، باللعب في دوري روشن السعودي بالموسم الرياضي الجديد، حيث تُشير التقارير إلى رغبة 3 أندية في ضمه، وهم؛ الهلال، الشباب، والاتحاد.
وفي السياق ذاته، سبق وصرح الإعلامي الرياضي، نجيب الجداوي، لبرنامج ملعب SBC: “الاتحاد قطع شوطًا كبيرًا في مفاوضاته مع بنزيما، والفرنسي سيكون اتحاديًا بنسبة 90% في الموسم المقبل إلا إذا حدثت تغيرات في سير المفاوضات”.