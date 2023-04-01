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بعد نهاية عقده مع الريال

حقيقة اقتراب كريم بنزيما من الانضمام لنادٍ سعودي

السبت ١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٢ مساءً
حقيقة اقتراب كريم بنزيما من الانضمام لنادٍ سعودي
المواطن - فريق التحرير

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ارتبط اسم مهاجم فريق ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما بالانتقال إلى صفوف أحد الأندية السعودية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كريم بنزيما يرغب في الاستمرار

وذكرت صحيفة “ماركا”: “كريم بنزيما يركز الآن على إنهاء الموسم بأفضل مستوى ممكن، ولا تزال رغبته الأولى هي الاستمرار لموسم آخر مع ريال مدريد”.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @realmadriden

وأضافت: “بنزيما سيوقع على عقد جديد مع ريال مدريد، ما لم تحدث مفاجآت، والقرار النهائي للمهاجم الفرنسي بشأن التجديد سيتخذ في نهاية الموسم، أو عند وضوح مستقبل المرينغي”.

وسبق أن أشارت تقارير إلى أن كريم بنزيما يربط تجديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد باستمرار المدير الفني الإيطالي كارلوس أنشيلوتي مع المرينغي لموسم رياضي آخر.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @realmadriden

3 أندية مهتمة بحسم الصفقة

وارتبط اسم كريم بنزيما المتوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2022، باللعب في دوري روشن السعودي بالموسم الرياضي الجديد، حيث تُشير التقارير إلى رغبة 3 أندية في ضمه، وهم؛ الهلال، الشباب، والاتحاد.

وفي السياق ذاته، سبق وصرح الإعلامي الرياضي، نجيب الجداوي، لبرنامج ملعب SBC: “الاتحاد قطع شوطًا كبيرًا في مفاوضاته مع بنزيما، والفرنسي سيكون اتحاديًا بنسبة 90% في الموسم المقبل إلا إذا حدثت تغيرات في سير المفاوضات”.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @Benzema
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