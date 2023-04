حقيقة اقتراب مدرب الهلال السابق من تدريب النصر

كشف الصحفي الإيطالي الشهير رودي جاليتي، حقيقة اقتراب المدرب البرتغالي جورجي جيسوس المدرب السابق لنادي الهلال، من تدريب الفريق الكروي الأول بنادي النصر، وذلك بعد رحيل المدرب الفرنسي رودي غارسيا.

🚨❌ Despite some rumors, Jorge Jesus is not a main priority for #AlNassr.

📈 On the contrary, the 🇵🇹 coach is at the top of the list of SAFF as new head coach of the 🇸🇦 national team. 🐓⚽ @Lemos_Santos #Transfers pic.twitter.com/sKzys5yoqd

— Rudy Galetti (@RudyGaletti) April 15, 2023