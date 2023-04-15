حقيقة اقتراب مدرب الهلال السابق من تدريب النصر

كشف الصحفي الإيطالي الشهير رودي جاليتي، حقيقة اقتراب المدرب البرتغالي جورجي جيسوس المدرب السابق لنادي الهلال، من تدريب الفريق الكروي الأول بنادي النصر، وذلك بعد رحيل المدرب الفرنسي رودي غارسيا.

🚨❌ Despite some rumors, Jorge Jesus is not a main priority for #AlNassr. 📈 On the contrary, the 🇵🇹 coach is at the top of the list of SAFF as new head coach of the 🇸🇦 national team. 🐓⚽ @Lemos_Santos #Transfers pic.twitter.com/sKzys5yoqd — Rudy Galetti (@RudyGaletti) April 15, 2023

وقال جاليتي عبر حسابه في “تويتر” : “جيسوس ليس المرشح الأفضل لتدريب أصفر الرياض، ولكنه مرشح قوي لتدريب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بعد رحيل المدرب هيرفي رينارد”.

عرض النصر للتعاقد مع زيدان

وفي وقت سابق، كشفت تقارير صحفية إسبانية عن العرض الذي تقدم به نادي النصر لإقناع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بالقدوم وتدريب الفريق الكروي الأول بأصفر الرياض بعد إقالة المدرب الفرنسي رودي غارسيا.

وقالت صحيفة Sport الإسبانية إن إدارة مسلي آل معمر تقدمت بعرض قدره 120 مليون يورو في موسمين لإقناع المدرب الفرنسي بالقدوم لتدريب الفريق العاصمي.

وكان أصفر الرياض عرض نفس العرض على المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي روما الإيطالي، لكن مورينيو رفض وفضّل البقاء في الفريق الإيطالي.