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بعد رحيل رودي غارسيا

حقيقة اقتراب مدرب الهلال السابق من تدريب النصر

السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٦ مساءً
حقيقة اقتراب مدرب الهلال السابق من تدريب النصر
المواطن - فريق التحرير

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كشف الصحفي الإيطالي الشهير رودي جاليتي، حقيقة اقتراب المدرب البرتغالي جورجي جيسوس المدرب السابق لنادي الهلال، من تدريب الفريق الكروي الأول بنادي النصر، وذلك بعد رحيل المدرب الفرنسي رودي غارسيا.

وقال جاليتي عبر حسابه في “تويتر” : “جيسوس ليس المرشح الأفضل لتدريب أصفر الرياض، ولكنه مرشح قوي لتدريب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بعد رحيل المدرب هيرفي رينارد”.

عرض النصر للتعاقد مع زيدان

وفي وقت سابق، كشفت تقارير صحفية إسبانية عن العرض الذي تقدم به نادي النصر لإقناع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بالقدوم وتدريب الفريق الكروي الأول بأصفر الرياض بعد إقالة المدرب الفرنسي رودي غارسيا.

جورجي جيسوس
جورجي جيسوس

وقالت صحيفة Sport الإسبانية إن إدارة مسلي آل معمر تقدمت بعرض قدره 120 مليون يورو في موسمين لإقناع المدرب الفرنسي بالقدوم لتدريب الفريق العاصمي.

وكان أصفر الرياض عرض نفس العرض على المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي روما الإيطالي، لكن مورينيو رفض وفضّل البقاء في الفريق الإيطالي.

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