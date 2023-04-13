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بسبب الأزمة التي يمر بها

حقيقة انتحار سعد لمجرد بزنزانته في فرنسا!

الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٣ صباحاً
حقيقة انتحار سعد لمجرد بزنزانته في فرنسا!
المواطن - فريق التحرير

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تواصل الشائعات ملاحقة الفنان المغربي سعد لمجرد، القابع حاليًّا في أحد سجون فرنسا. وآخر هذه الإشاعات تدعي إقدامه على الانتحار وتدهور حالته الصحية بسبب الأزمة التي يمر بها، والتي أدت إلى إصابته باكتئاب حاد.

تفاصيل القضية

يذكر أن نجم البوب المغربي المحبوب سعد لمجرد يقبع داخل أحد سجون باريس منذ أواخر شهر فبراير الماضي، وذلك بعد أن دانته محكمة الجنايات الفرنسية بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية، وحكمت عليه بست سنوات، في القضية التي تعود فصولها إلى إحدى ليالي شهر أكتوبر من سنة 2016 بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقالت صحيفة هسبريس المغربية: إن الأخبار المروج لها بخصوص وضعية الفنان سعد لمجرد مفبركة وعارية من الصحة.

وأعرب مصدر للصحيفة عن استنكاره لمثل هذه التصرفات، خاصة في ظل الوضعية الحرجة التي يمر بها لمجرد، دون مراعاة للحالة النفسية لعائلته والمقربين منه.

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