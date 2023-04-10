Icon

رجال أعمال الشرقية في إفطار جماعي مع أيتام جمعية البر Icon انطلاق الحملة الوطنية الثالثة للعمل الخيري مساء اليوم Icon مشاهد غير مسبوقة لأكوام من الثلوج تغطي طرقات الباحة Icon حقيقة تجسس واشنطن على الرئيس الأوكراني Icon بلغاري يدير مباراة الهلال والطائي Icon 4 آلاف عامل و500 مُعَدة لمواجهة الأمطار بالمسجد الحرام Icon مشاهد لفيضان سد ثراد بمنطقة الباحة Icon وظائف بـ هيئة تطوير منطقة حائل Icon إعصار نيوزيلندا يضرب من جديد Icon تنبيه من السفارة السعودية بأستراليا بسبب العواصف الرعدية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
بعد تسريبات وثائق البنتاجون المسربة

حقيقة تجسس واشنطن على الرئيس الأوكراني

الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٦ مساءً
حقيقة تجسس واشنطن على الرئيس الأوكراني
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

علق الكرملين على واقعة تسريب الوثائق من البنتاجون، بعد انتشارها على نحو واسع أثار ضجة كبيرة على المستوى السياسي والعسكري، فيما أكد الكرملين أن تسريبات وثائق البنتاجون بشأن روسيا وأوكرانيا ودول أخرى مثيرة للاهتمام.

التجسس على زيلينسكي

وأشار المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إلى أنه لا يمكن استبعاد قيام واشنطن بالتجسس بالفعل على الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، معلقاً على تسريبات وثائق البنتاجون.

وأضاف: أن معطيات عن مراقبة واشنطن لرؤساء الدول الأوروبية ظهرت بشكل متكرر وتسببت بفضائح، بحسب “تاس”.

جواسيس أمريكا

وتحدث الكرملين بشأن مزاعم بوقوف روسيا وراء التسريبات، وقال إن هناك اتجاهاً عاماً لإلقاء اللوم على روسيا بسبب هذه الأشياء. كذلك قال إن نشاط الجواسيس الأمريكيين في دول أخرى ليس أمراً جديداً بل معتادًا.

وبشأن دور فرنسي محتمل في حرب أوكرانيا، أكد الكرملين رفضه لأي دور فرنسي للوساطة وذلك لتورط باريس بشكل غير مباشر في الصراع، على حد قوله.

يشار إلى أن تسرب تلك الوثائق أثار جدلاً في واشنطن خلال الأيام الماضية، ودفع وزارة الدفاع الأمريكية إلى إطلاق تحقيقات معمقة حول الموضوع، وكيفية تسربها ومدى صحتها أيضاً. كما تم إحالة الأمر إلى وزارة العدل للتحقيق.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الهلال يسعى للحفاظ على حظوظه بالمنافسة
الرياضة

الهلال يسعى للحفاظ على حظوظه بالمنافسة

الرياضة
لحظة تفجير دبابة روسية بصاروخ أوكراني
العالم

لحظة تفجير دبابة روسية بصاروخ أوكراني

العالم
ترامب يسلم نفسه لمكتب المدعي العام الأسبوع المقبل
العالم

ترامب يسلم نفسه لمكتب المدعي العام الأسبوع...

العالم
أمير الرياض يستذكر الراحل سحمي بن شويمي
السعودية اليوم

أمير الرياض يستذكر الراحل سحمي بن شويمي

السعودية اليوم
أنمار الحائلي يُعلن حصول الاتحاد على الرخصة الآسيوية
الرياضة

أنمار الحائلي يُعلن حصول الاتحاد على الرخصة...

الرياضة
ترامب يصف يوم اعتقاله بالأفضل في التاريخ
العالم

ترامب يصف يوم اعتقاله بالأفضل في التاريخ

العالم
رافد : 980 ألف طالب وطالبة استفادوا من خدمة النقل المدرسي
السعودية اليوم

رافد : 980 ألف طالب وطالبة استفادوا...

السعودية اليوم
ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق مواجهات اليوم
الرياضة

ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق مواجهات اليوم

الرياضة