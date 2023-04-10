حقيقة تجسس واشنطن على الرئيس الأوكراني

علق الكرملين على واقعة تسريب الوثائق من البنتاجون، بعد انتشارها على نحو واسع أثار ضجة كبيرة على المستوى السياسي والعسكري، فيما أكد الكرملين أن تسريبات وثائق البنتاجون بشأن روسيا وأوكرانيا ودول أخرى مثيرة للاهتمام.

التجسس على زيلينسكي

وأشار المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إلى أنه لا يمكن استبعاد قيام واشنطن بالتجسس بالفعل على الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، معلقاً على تسريبات وثائق البنتاجون.

وأضاف: أن معطيات عن مراقبة واشنطن لرؤساء الدول الأوروبية ظهرت بشكل متكرر وتسببت بفضائح، بحسب “تاس”.

جواسيس أمريكا

وتحدث الكرملين بشأن مزاعم بوقوف روسيا وراء التسريبات، وقال إن هناك اتجاهاً عاماً لإلقاء اللوم على روسيا بسبب هذه الأشياء. كذلك قال إن نشاط الجواسيس الأمريكيين في دول أخرى ليس أمراً جديداً بل معتادًا.

وبشأن دور فرنسي محتمل في حرب أوكرانيا، أكد الكرملين رفضه لأي دور فرنسي للوساطة وذلك لتورط باريس بشكل غير مباشر في الصراع، على حد قوله.

يشار إلى أن تسرب تلك الوثائق أثار جدلاً في واشنطن خلال الأيام الماضية، ودفع وزارة الدفاع الأمريكية إلى إطلاق تحقيقات معمقة حول الموضوع، وكيفية تسربها ومدى صحتها أيضاً. كما تم إحالة الأمر إلى وزارة العدل للتحقيق.