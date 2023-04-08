حقيقة تعطل تقنية VAR في مباراة الهلال والشباب !

كشفت تقارير إعلامية حقيقة ما تردد حول تعطل تقنية حكم الفيديو المساعد VAR في مباراة الهلال والشباب في الجولة الـ22 من دوري روشن، بعد الاستياء من أداء حكم الفيديو وحكم الساحة ماجد الشمراني في المباراة وعدم احتسابه ركلتي جزاء لـ الهلال على حد وصف جماهير الأزرق.

وضع تقنية VAR

وقال الإعلامي وليد الفراج في حلقة “السبت” من برنامج “أكشن مع وليد”: “مصادر رسمية للبرنامج تؤكد أن تقنية VAR لم تتعطل في المباراة وظلت تعمل بشكل جيد طوال الـ90 دقيقة”.

وأضاف: “لجنة الحكام ورابطة دوري المحترفين السعودي، تمنح الإذن لـ الهلال والشباب ولكل ناد يود معرفة ما يحدث أثناء الحديث بين حكم الساحة وحكم تقنية الفيديو في المباراة”.

لقطتان في مباراة الهلال والشباب

وتسببت لقطتان في مباراة الهلال والشباب في غضب كبير من جماهير أزرق الرياض من أداء الحكم ماجد الشمراني.

اللقطة الأولى كانت في الشوط الأول، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يعرض لقطة ارتطام الكرة في يد اللاعب إياجو سانتوس لاعب الشباب حيث طالب لاعبو الهلال، بالحصول على ركلة جزاء لكن الحكم ماجد الشمراني لم يحتسبها.

اللقطة الثانية كانت في الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة الـ52، حيث رفض الحكم وهو على مقربة من اللعبة، احتساب ركلة جزاء للبرازيلي ميشايل لاعب أزرق الرياض بعد أن تم دهس قدمه من اللاعب الأرجنتيني كريستيان جوانكا لاعب الشباب.