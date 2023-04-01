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ينتهي عقده هذا الموسم

حقيقة تفاوض الهلال مع سيرجيو راموس

السبت ١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٠ مساءً
حقيقة تفاوض الهلال مع سيرجيو راموس
المواطن - فريق التحرير

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تُخيم حالة من الغموض على مستقبل مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، الإسباني سيرجيو راموس في الموسم الرياضي الجديد.

الهلال لا يفاوض سيرجيو راموس

ويُعد دوري روشن السعودي هو الوجهة الأبرز لسيرجيو راموس في حالة رحيله عن باريس سان جيرمان، حيث ارتبط اسمه بالانتقال إلى صفوف النصر، قبل أن تُشير تقارير إلى دخول الهلال في مفاوضات معه.

وأكد أحد المسؤولين البارزين في إدارة نادي الهلال لـ”جول”، عدم صحة الأنباء المتداولة، نافيًا تمامًا وجود أي حديث أو مفاوضات مع راموس، الأمر الذي يجعل النصر الوحيد الذي يرغب في ضمه من داخل السعودية.

راموس
راموس – المصدر larazon

راموس مع سان جيرمان

وكان سيرجيو راموس قد انضم إلى باريس سان جيرمان في صيف عام 2021، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ريال مدريد، وينتهي تعاقده مع الفريق الفرنسي بنهاية الموسم الرياضي الحالي.

سيرجيو راموس
راموس – المصدر @PSG_English

وعانى راموس من الإصابات في موسمه الأول مع باريس سان جيرمان، إلا أنه يُقدم مستوى مميزًا في الموسم الحالي، بجانب دوره القيادي خارج الملعب، الأمر الذي قد يدفع المسؤولين لتمديد عقده لموسم آخر.

وأشارت تقارير إلى أن إدارة باريس سان جيرمان قدمت عرضًا لسيرجيو راموس، ولكنه يتضمن تفاصيل مالية أقل من عقده الحالي، ما يؤخر التوصل إلى اتفاق، ويفتح الباب أمام رحيله في الميركاتو الصيفي.

راموس
راموس – المصدر @ChampionsLeague
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