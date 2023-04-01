حقيقة تفاوض الهلال مع سيرجيو راموس

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تُخيم حالة من الغموض على مستقبل مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، الإسباني سيرجيو راموس في الموسم الرياضي الجديد.
ويُعد دوري روشن السعودي هو الوجهة الأبرز لسيرجيو راموس في حالة رحيله عن باريس سان جيرمان، حيث ارتبط اسمه بالانتقال إلى صفوف النصر، قبل أن تُشير تقارير إلى دخول الهلال في مفاوضات معه.
وأكد أحد المسؤولين البارزين في إدارة نادي الهلال لـ”جول”، عدم صحة الأنباء المتداولة، نافيًا تمامًا وجود أي حديث أو مفاوضات مع راموس، الأمر الذي يجعل النصر الوحيد الذي يرغب في ضمه من داخل السعودية.
وكان سيرجيو راموس قد انضم إلى باريس سان جيرمان في صيف عام 2021، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ريال مدريد، وينتهي تعاقده مع الفريق الفرنسي بنهاية الموسم الرياضي الحالي.
وعانى راموس من الإصابات في موسمه الأول مع باريس سان جيرمان، إلا أنه يُقدم مستوى مميزًا في الموسم الحالي، بجانب دوره القيادي خارج الملعب، الأمر الذي قد يدفع المسؤولين لتمديد عقده لموسم آخر.
وأشارت تقارير إلى أن إدارة باريس سان جيرمان قدمت عرضًا لسيرجيو راموس، ولكنه يتضمن تفاصيل مالية أقل من عقده الحالي، ما يؤخر التوصل إلى اتفاق، ويفتح الباب أمام رحيله في الميركاتو الصيفي.