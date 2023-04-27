حقيقة رغبة تاليسكا بالرحيل عن النصر

انتشرت أنباء خلال الساعات الماضية؛ تُفيد برغبة النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا بالرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بنهاية الموسم الحالي.

Anderson Talisca vai deixar o Al Nassr no fim da temporada. Atacante já avisou seus empresários. Notícia importante para vários clubes brasileiros, que tentam sua contratação há tempos.https://t.co/OD5WAsb2ih via @YouTube — Jorge Nicola (@jorgenicola) April 26, 2023

تاليسكا يحسم موقفه

ويُعد تاليسكا من الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، وجدد عقده مؤخرًا لمدة 3 سنوات ليستمر في صفوفه حتى عام 2026.

وأكد الإعلامي الرياضي جورج نيكولا عبر موقع “يوتيوب”، أن تاليسكا يرغب في مغادرة النصر في الصيف، لعدم الارتياح بعد فقدان صدارة الدوري، وخسارة البطولات، بالإضافة لتواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وعلق مقربون من اللاعب البرازيلي على هذه الأنباء لـ”جول”، وشددوا على أنه سيستمر مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، خاصة أنه يشعر بالارتباح وقام بتجديد عقده، مؤكدين على أنه لا يفكر في الرحيل.

النصر هذا الموسم

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من فترة عدم استقرار، حيث تمت إقالة المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا، ويحتل المركز الثاني في دوري روشن السعودي، وودع بطولة كأس الملك بعد الخسارة ضد الوحدة.