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بعد تراجع نتائج الفريق

حقيقة رغبة تاليسكا بالرحيل عن النصر

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٩ مساءً
حقيقة رغبة تاليسكا بالرحيل عن النصر
المواطن - فريق التحرير

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انتشرت أنباء خلال الساعات الماضية؛ تُفيد برغبة النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا بالرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بنهاية الموسم الحالي.

تاليسكا يحسم موقفه

ويُعد تاليسكا من الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، وجدد عقده مؤخرًا لمدة 3 سنوات ليستمر في صفوفه حتى عام 2026.

تاليسكا
النجم البرازيلي – المصدر @AlNassrFC

وأكد الإعلامي الرياضي جورج نيكولا عبر موقع “يوتيوب”، أن تاليسكا يرغب في مغادرة النصر في الصيف، لعدم الارتياح بعد فقدان صدارة الدوري، وخسارة البطولات، بالإضافة لتواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وعلق مقربون من اللاعب البرازيلي على هذه الأنباء لـ”جول”، وشددوا على أنه سيستمر مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، خاصة أنه يشعر بالارتباح وقام بتجديد عقده، مؤكدين على أنه لا يفكر في الرحيل.

تاليسكا
النجم البرازيلي – المصدر @AlNassrFC

النصر هذا الموسم

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من فترة عدم استقرار، حيث تمت إقالة المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا، ويحتل المركز الثاني في دوري روشن السعودي، وودع بطولة كأس الملك بعد الخسارة ضد الوحدة.

النصر والوحدة
لاعبو النصر – المصدر @KingCupSA
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