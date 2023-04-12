Icon

روسيا تطلق صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات لا يُقهر Icon انهيار واجهة مبنى في بريدة بسبب شدة الرياح Icon هاري يواجه تهديدًا بالترحيل من الولايات المتحدة Icon ترامب: لا شيء سيمنعني من الترشح حتى الإدانة Icon أعظم صور الإنسانية والعطاء والبذل في مملكة الخير Icon شاهد.. البرد والسيل يشق النفود الكبير شمال حائل Icon شباب يمارسون لعبة الكرة الطائرة تحت زخات المطر Icon وادي الدواسر وشرورة الأعلى حرارة اليوم بـ 38 مئوية Icon حقيقة محاولة انتحار سعد لمجرد داخل السجن Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

مشاهير
العالم
حصاد اليوم
بعد إصابته بالاكتئاب

حقيقة محاولة انتحار سعد لمجرد داخل السجن

الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٣ صباحاً
حقيقة محاولة انتحار سعد لمجرد داخل السجن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يواجه نجم البوب المغربي المحبوب سعد لمجرد عقوبة السجن داخل أحد سجون باريس منذ أواخر شهر فبراير الماضي، بعد إدانته بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية، وحكمت المحكمة الفرنسية عليه بست سنوات، في القضية التي تعود فصولها إلى إحدى ليالي شهر أكتوبر من سنة 2016 بالعاصمة الفرنسية باريس.

شائعات تلاحقه

ونقلت صحيفة “هسبريس” المغربية عن مصدر مطلع قوله “إن الأخبار المروج لها بخصوص وضعية الفنان سعد لمجرد مفبركة وعارية من الصحة”. وأعرب عن استنكاره لمثل هذه التصرفات، خاصة في ظل الوضعية الحرجة التي يمر ها لمجرد، دون مراعاة للحالة النفسية لعائلته والمقربين منه.

وأضاف المصدر أن “الوضع الصحي لسعد لمجرد جيد، وأنه يواجه قدره بإيمان قوي وثقة في الله، متشبثًا ببراءته مما نسب إليه ومتطلعًا لإنصافه في مرحلة الاستئناف التي سيواصل معركته القضائية من خلالها”.

عقوبة السجن

وأفادت مصادر مقربة من النجم المغربي، في تصريحات لصحف محلية، بأن لمجرد يقبع في سجن لاسانتي بباريس، في زنزانة انفرادية، ويقع هذا السجن في شرق مونبارناس في فرنسا.

يذكر أن نجم البوب المغربي المحبوب سعد لمجرد يقبع داخل أحد سجون باريس منذ أواخر شهر فبراير الماضي، وذلك بعد أن دانته محكمة الجنايات الفرنسية بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية، وحكمت عليه بست سنوات، في القضية التي تعود فصولها إلى إحدى ليالي شهر أكتوبر من سنة 2016 بالعاصمة الفرنسية باريس.

تهمة الاغتصاب

وأشارت الصحف المحلية إلى أن سعد يتحدث مع زوجته ومحاميه كل يوم وهم يقومون بزيارته بانتظام.

ويتمتع صاحب أغنية “إنت معلم” بشعبية واسعة بالمغرب وداخل الوطن العربي، الأمر الذي جعله يحظى بحملة تضامن ومساندة واسعة من طرف جمهوره، الذي يعبر له عن ذلك من خلال منشورات عبر منصات التواصل الاجتماعي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تعديلات وزارية بالجزائر تشمل حقائب سيادية
العالم

تعديلات وزارية بالجزائر تشمل حقائب سيادية

العالم
جنون البقر‭ ‬اللانمطي يداهم سويسرا لأول مرة منذ سنوات
صحة وطب‎

جنون البقر‭ ‬اللانمطي يداهم سويسرا لأول مرة...

صحة وطب‎
5 أرقام قياسية تحفز ميسي للعودة إلى برشلونة
آخر الاخبار

5 أرقام قياسية تحفز ميسي للعودة إلى...

آخر الاخبار
تصريح من زعيم كوريا الشمالية يرعب الغرب
العالم

تصريح من زعيم كوريا الشمالية يرعب الغرب

العالم
لقطات لإفطار على حافة جبال فيفاء
السعودية اليوم

لقطات لإفطار على حافة جبال فيفاء

السعودية اليوم
تفاصيل الساعات الأخيرة قبيل محاكمة ترامب
العالم

تفاصيل الساعات الأخيرة قبيل محاكمة ترامب

العالم
مواقف قطارات الحرمين بـ ريال في الساعة خلال رمضان
السعودية اليوم

مواقف قطارات الحرمين بـ ريال في الساعة...

السعودية اليوم
نصائح لمرضى السكر ومدمني القهوة في رمضان
صحة وطب‎

نصائح لمرضى السكر ومدمني القهوة في رمضان

صحة وطب‎