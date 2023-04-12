حقيقة محاولة انتحار سعد لمجرد داخل السجن

يواجه نجم البوب المغربي المحبوب سعد لمجرد عقوبة السجن داخل أحد سجون باريس منذ أواخر شهر فبراير الماضي، بعد إدانته بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية، وحكمت المحكمة الفرنسية عليه بست سنوات، في القضية التي تعود فصولها إلى إحدى ليالي شهر أكتوبر من سنة 2016 بالعاصمة الفرنسية باريس.

شائعات تلاحقه

ونقلت صحيفة “هسبريس” المغربية عن مصدر مطلع قوله “إن الأخبار المروج لها بخصوص وضعية الفنان سعد لمجرد مفبركة وعارية من الصحة”. وأعرب عن استنكاره لمثل هذه التصرفات، خاصة في ظل الوضعية الحرجة التي يمر ها لمجرد، دون مراعاة للحالة النفسية لعائلته والمقربين منه.

وأضاف المصدر أن “الوضع الصحي لسعد لمجرد جيد، وأنه يواجه قدره بإيمان قوي وثقة في الله، متشبثًا ببراءته مما نسب إليه ومتطلعًا لإنصافه في مرحلة الاستئناف التي سيواصل معركته القضائية من خلالها”.

عقوبة السجن

وأفادت مصادر مقربة من النجم المغربي، في تصريحات لصحف محلية، بأن لمجرد يقبع في سجن لاسانتي بباريس، في زنزانة انفرادية، ويقع هذا السجن في شرق مونبارناس في فرنسا.

يذكر أن نجم البوب المغربي المحبوب سعد لمجرد يقبع داخل أحد سجون باريس منذ أواخر شهر فبراير الماضي، وذلك بعد أن دانته محكمة الجنايات الفرنسية بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية، وحكمت عليه بست سنوات، في القضية التي تعود فصولها إلى إحدى ليالي شهر أكتوبر من سنة 2016 بالعاصمة الفرنسية باريس.

تهمة الاغتصاب

وأشارت الصحف المحلية إلى أن سعد يتحدث مع زوجته ومحاميه كل يوم وهم يقومون بزيارته بانتظام.

ويتمتع صاحب أغنية “إنت معلم” بشعبية واسعة بالمغرب وداخل الوطن العربي، الأمر الذي جعله يحظى بحملة تضامن ومساندة واسعة من طرف جمهوره، الذي يعبر له عن ذلك من خلال منشورات عبر منصات التواصل الاجتماعي.