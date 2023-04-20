حقيقة موافقة الاتحاد الآسيوي على تسجيل أوراوا للاعبين جدد

أُثيرت حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية بشأن موافقة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على تسجيل لاعبين جدد لفريق أوراوا ريد دايموندز الياباني قبل مباراته المقبلة ضد الهلال.

تسجيل أوراوا للاعبين جدد

وانتشرت أنباء تُفيد بتسجيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا للاعبين جدد، الأمر الذي أثار غضب جماهير الهلال، التي طالبت عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” بتدخل المسؤولين ومساعدة الفريق لقيد صفقات جديدة.

حقيقة قرار الاتحاد الآسيوي

وكشف الإعلامي سلطان المهوس عبر حسابه الخاص على “تويتر”، حقيقة هذه الأنباء، وتساءل: “هل سمح الاتحاد الآسيوي للمتأهل من شرق آسيا “الفريق الياباني” لنهائي دوري أبطال آسيا بتسجيل لاعبين جدد “فتح نافذة تسجيل ثالثة”؟”.

وأضاف: “نعم حدث ذلك في 30 سبتمبر2022 قبل معرفة بطل الغرب، عندما تم دراسة أن المتأهل من الشرق سينتظر من أغسطس 2022 حتى النهائي 2023 دون تسجيل بسبب تغيير الروزنامة”.

وتابع المهوس: “كان نهائي دوري أبطال آسيا مقررًا في فبراير 2023 قبل أن يتم اعتماده في أبريل 2023، أوراوا متأهل من 25 أغسطس 2022، قرار الاتحاد الآسيوي لفتح نافذة تسجيل لبطل شرق آسيا كان في 30 سبتمبر 2022، تم اعتماد النافذة قبل لعب فرق الغرب الأدوار النهائية”.

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد أوراوا، يوم 29 أبريل الجاري، في العاصمة الرياض، ضمن منافسات ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، على أن تُقام مواجهة الإياب في اليابان، يوم 6 مايو المقبل.