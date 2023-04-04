حقيقة وضع ترامب في زنزانة وتكبيل يديه أثناء المحاكمة

تتجه أنظار العالم، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة نيويورك التي تشهد أولى محاكمات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وسط تأهّب كامل من الشرطة تحسّبًا لأي طارئ.

لا تكبيل ولا تصوير

ومن المنتظر أن يخضع ترامب للمحاكمة، اليوم بعدما وصل إلى نيويورك أمس الاثنين، وتوجّه إلى منزله السابق في برج ترامب، قبل الوصول إلى محاكمته في لوار مانهاتن.

ومن المقرر أن يواجه 34 تهمة، أهمها التهم المرتبطة بمدفوعات خلال انتخابات عام 2016 لشراء صمت الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز، والتي تقول إنها أقامت علاقة غير شرعية قصيرة مع ترامب في عام 2006.

إجراءات المحاكمة

كما اتضح أن الرئيس السابق سيواجه تهمًا جنائية أخرى بينها تزوير سجلات تجارية.

ومن المرتقب أن يدخل ترامب قاعة المحكمة اليوم، دون تكبيله، أو حتى تصويره الصورة التقليدية التي تلتقطها المحكمة في العادة للمتهمين، حتى لا يتم استخدامها ضده، أو تكون تحريضًا على العنف، بحسب ما أفاد مصدر مطلع على القضية لموقع “ياهو نيوز”.

قاعة المحكمة

كما لن يوضع في زنزانة، قبل توجهه إلى قاعة المحكمة حيث سيواجه القاضي، وهي إجراءات روتينية عادية بالنسبة للمتهمين.

وفي السياق، أوضح مكتب الادعاء العام، أن سبب تقييد أيدي المتهمين عادة، يكمن في أنهم قد يشكلون خطرًا في حالة الهروب، أو تهديدًا للمدعي العام أو موظفي المحكمة، وهذا ما لا ينطبق على ترامب.

العقوبة المنتظرة

في حين يمكن مقاضاة الرئيس السابق بتهمة تزوير السجلات التجارية في ولاية نيويورك باعتبارها جنحة، إلا أن مكتب الادعاء العام رفع جميع التهم الموجهة إلى جنايات من الفئة E، وهي أدنى مستوى من الجنايات في قانون العقوبات لولاية نيويورك على أساس أن السلوك كان يهدف إلى إخفاء جريمة أساسية أخرى.

وبموجب قانون العقوبات لولاية نيويورك، يمكن أن تؤدي الإدانة بارتكاب جناية من الفئة E بتزوير السجلات التجارية إلى عقوبة بالسجن تصل إلى 4 سنوات.

لكن من الناحية العملية، يبدو أن ذلك هذا الاحتمال بعيد للغاية، فلا أحد يُسجن بسبب ذلك، وفقًا لأحد مسؤولي إنفاذ القانون في نيويورك.

تحقيق شامل

يشار إلى أن الأدلة على الجريمة الأساسية التي صعدت من الجنح المزعومة لترامب إلى جنايات لا تزال غير واضحة، ولن يتم الكشف عنها حتى يتم الكشف عن لائحة الاتهام اليوم.

لكن يُعتقد أن الأمر يتعلق بدفع 130 ألف دولار للممثلة الإباحية ستورمي دانيلز خلال الأسابيع الأخيرة من انتخابات عام 2016 لإخفاء لقاء خارج نطاق الزواج مع ترامب.

تصريح ترامب

بالمقابل، وصف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب لائحة الاتهام الموجهة ضده بالمثيرة للشفقة. وقال في تعليق نشره عبر حسابه في منصة “سوشيال تروث”، اليوم الثلاثاء، مدعي عام مانهاتن، ألفين براغ، سرب للتو وبطريقة غير قانونية معلومات بشأن لائحة الاتهام المثيرة للشفقة ضدي.

إلى ذلك، اعتبر أنه “إذا أراد المدعي العام الآن تبييض سجله المهني، فعليه أن يدين نفسه”، بسبب ما اقترفه من مخالفة قانونية. وختم قائلًا: “سيسجل وصمة فشل وعار في تاريخه القضائي، كذلك زوجته الكارهة لترامب”.