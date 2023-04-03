حكام الجولة الـ27 في دوري يلو

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات الجولة الـ27 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

مواجهات اليوم بدوري يلو

وتنطلق منافسات الجولة الـ27 من دوري يلو، عند الساعة 9:20 مساء، بمواجهة الساحل ضد هجر على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية.

ويواجه الرياض نظيره الحزم عند الساعة 9:30 مساء، على ملعب نادي الرياض، ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي القيصومة نظيره العروبة عند الساعة 9:40 مساء، على ملعب نادي الباطن.

حكام الجولة

ويتولى فريح الجلعود إدارة مباراة الساحل ضد هجر في افتتاح الجولة الـ27 من دوري يلو، ويساعده محمد الرفاعي وسعد الدهلاوي، حكم رابع إبراهيم الجريس، سلطان عكيري حكمًا للفيديو، ويساعده ماجد الحربي.

ويقود تركي هشلان لقاء الرياض والحزم، ويساعده خالد الجهني وعلي عجيبي، حكم رابع عيشى الشقاق، شكري الحنفوش حكمًا للفيديو ويساعده عبدالعزيز العبدالكريم، ويدير نادر الحربي لقاء القيصومة والعروبة، ويعاونه حسام الحبيب ورائد الرميثي، حكم الرابع حسن الحبيب، حكم فيديو تركي الخضير ويساعده عبدالله الشهري.

ويدير سامي الجريس لقاء الشعلة وأحد بدوري يلو، ويساعده نواف سقاف وماجد العمري، حكم رابع مصطفى الدليم، حكم فيديو ماجد الشمراني ويساعده مازن هادي، ويقود سلطان الحربي مباراة العربي والأخدود، ويعاونه عبدالعزيز عسيري وحامد الأحمري، حكم رابع عبدالله زربان، حكم فيديو مشعل الشهري ويساعده محمد سروري.

وعُين فيصل البلوي حكمًا لمباراة الجبلين والأهلي، ويساعده محمد المرشد وصالح المسلم، حكم رابع بندر القحطاني، حكم فيديو عبدالرحمن السلطان ويساعده حمد بن حركان، ويدير إبراهيم الأصيل لقاء جدة والخلود، ويعاونه ماهر هادي وعلي جابر، حكم رابع أحمد البركاتي، حكم فيديو محمد السماعيل وميثم الدليم.

وفي ختام منافسات الجولة الـ27 من دوري يلو، يدير محمد الهويش مباراة العين ضد القادسية، ويساعده حسين البراهيم وعلي كريري، الحكم الرابع فهد النواف، عبدالله الخربوش حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده أحمد ودعاني.