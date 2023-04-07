Icon

أفضل معدل نقاط يُحفز الهلال Icon الصحة: 356 حالة كورونا جديدة وتعافي 391 Icon المحتجون في فرنسا يحرقون مطعم ماكرون المفضل Icon سعوديان في نهائي عطر الكلام الليلة والجوائز تصل 12 مليون ريال Icon المرأة السعودية شريك أساسي في مسيرة التنمية Icon الشباب لا يفوز ضد الهلال بالجولة الـ22 Icon حكام مباراة الشباب والهلال Icon لقطات مرعبة.. مؤسس أهم تطبيق مالي أمريكي يحتضر بالشارع بعد طعنه Icon تنبيه لأهالي جازان: سيول وبرد حتى الـ9 مساءً Icon توضيح من مساند حول أجر العمالة المنزلية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات الجولة الـ22

حكام مباراة الشباب والهلال

الجمعة ٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤١ مساءً
حكام مباراة الشباب والهلال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباراة اليوم بين الشباب والهلال ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

طاقم تحكيم المباراة

وتُقام مباراة الشباب والهلال، عند الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

وأسندت لجنة الحكام مهمة إدارة مباراة الشباب والهلال اليوم للحكم ماجد الشمراني، ويساعده عمر الجمل وبليغ آل رمضان، ومحمد الدقاش حكمًا رابعًا، وعبدالله الشهري حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده عيسى الخيبري.

الشباب والهلال - الهلال والشباب وترتيب الدوري السعودي للمحترفين
جانب من مباراة سابقة بين الشباب والهلال – المصدر spl

الشباب والهلال يسعيان للفوز

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لتحقيق الفوز ضد الهلال، خاصة أن المباراة على ملعبه ووسط جماهيره، من أجل استعادة المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي.

الشباب
لاعبو الشباب – المصدر @AlShababSaudiFC

على الجانب الآخر، يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لحصد نقاط مباراة اليوم، ومواصلة انتصاراته بعد الفوز بمبارياته المؤجلة في دوري روشن السعودي، أملًا في تعثر الاتحاد والنصر، وخطف صدارة الترتيب.

وقبل مواجهة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 44 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الهلال صاحب المركز الثالث.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر spl
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

انطلاق مناورات “محارب الكوبرا” بمشاركة القوات الجوية السعودية
السعودية اليوم

انطلاق مناورات “محارب الكوبرا” بمشاركة القوات الجوية...

السعودية اليوم
وظائف لدى هيئة تقويم التعليم والتدريب بعدة تخصصات
حصاد اليوم

وظائف لدى هيئة تقويم التعليم والتدريب بعدة...

حصاد اليوم
برشلونة يسعى لمواصلة التألق بالدوري الإسباني
آخر الاخبار

برشلونة يسعى لمواصلة التألق بالدوري الإسباني

آخر الاخبار
الطائي والرائد الأكثر خسارة بعد افتتاح التسجيل
الرياضة

الطائي والرائد الأكثر خسارة بعد افتتاح التسجيل

الرياضة
سعود الطبية توضح أعراض حساسية الماء وطرق تخفيف الأعراض
السعودية اليوم

سعود الطبية توضح أعراض حساسية الماء وطرق...

السعودية اليوم
عبدالله بن مساعد ضيفًا على برنامج ذات
آخر الاخبار

عبدالله بن مساعد ضيفًا على برنامج ذات

آخر الاخبار
لقطات ومشاهد مرعبة في أفغانستان وباكستان خلال الزلزال الأخير
العالم

لقطات ومشاهد مرعبة في أفغانستان وباكستان خلال...

العالم
أرقام مخيبة لـ كريستيانو رونالدو أمام الاتحاد
الرياضة

أرقام مخيبة لـ كريستيانو رونالدو أمام الاتحاد

الرياضة