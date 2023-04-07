حكام مباراة الشباب والهلال

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباراة اليوم بين الشباب والهلال ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

طاقم تحكيم المباراة

وتُقام مباراة الشباب والهلال، عند الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

وأسندت لجنة الحكام مهمة إدارة مباراة الشباب والهلال اليوم للحكم ماجد الشمراني، ويساعده عمر الجمل وبليغ آل رمضان، ومحمد الدقاش حكمًا رابعًا، وعبدالله الشهري حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده عيسى الخيبري.

الشباب والهلال يسعيان للفوز

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لتحقيق الفوز ضد الهلال، خاصة أن المباراة على ملعبه ووسط جماهيره، من أجل استعادة المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي.

على الجانب الآخر، يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لحصد نقاط مباراة اليوم، ومواصلة انتصاراته بعد الفوز بمبارياته المؤجلة في دوري روشن السعودي، أملًا في تعثر الاتحاد والنصر، وخطف صدارة الترتيب.

وقبل مواجهة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 44 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الهلال صاحب المركز الثالث.