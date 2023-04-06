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ضمن منافسات الجولة الـ22

حكام مباراة الفتح والخليج

الخميس ٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٩ مساءً
حكام مباراة الفتح والخليج
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباراة اليوم بين الفتح والخليج ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

مباراة الفتح والخليج

ومن المقرر أن تُقام الفتح والخليج، عند الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء.

ويدير عبدالصمد بكري مباراة الفتح والخليج اليوم، ويساعده عماد عسكر ومحمد العرمطي، سامي الجريس حكمًا رابعًا، وأحمد الرميخاني حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده إبراهيم الدخيل.

الفتح والخليج
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

الفريقان يسعيان للفوز

ويسعى النموذجي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز في مباراة الفتح والخليج، بعد معاناته آخر مواجهتين بدوري روشن السعودي، حيث تعادل ضد أبها، وخسر بخماسية أمام الاتحاد.

الفتح
لاعبو الفتح – المصدر @FatehClub

على الجانب الآخر، يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج الظهور بشكل مميز وحصد الثلاث نقاط، والتقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، أملًا في الابتعاد عن المراكز الأخيرة والبقاء وسط الكبار.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفتح المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 32 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج في المركز الـ14 برصيد 17 نقطة.

الخليج
لاعبو الخليج – المصدر @Khaleejclub
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