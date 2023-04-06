حكام مباراة الفتح والخليج

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباراة اليوم بين الفتح والخليج ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

مباراة الفتح والخليج

ومن المقرر أن تُقام الفتح والخليج، عند الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء.

ويدير عبدالصمد بكري مباراة الفتح والخليج اليوم، ويساعده عماد عسكر ومحمد العرمطي، سامي الجريس حكمًا رابعًا، وأحمد الرميخاني حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده إبراهيم الدخيل.

الفريقان يسعيان للفوز

ويسعى النموذجي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز في مباراة الفتح والخليج، بعد معاناته آخر مواجهتين بدوري روشن السعودي، حيث تعادل ضد أبها، وخسر بخماسية أمام الاتحاد.

على الجانب الآخر، يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج الظهور بشكل مميز وحصد الثلاث نقاط، والتقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، أملًا في الابتعاد عن المراكز الأخيرة والبقاء وسط الكبار.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفتح المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 32 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج في المركز الـ14 برصيد 17 نقطة.