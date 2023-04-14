حكام مباراتي اليوم في دوري روشن السعودي

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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباراتي اليوم ضمن منافسات دوري روشن السعودي.
ويلعب الاتفاق ضد الفيحاء عند الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي، على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.
ويدير محمد الهويش مباراة الاتفاق ضد الفيحاء، ويساعده خلف الشمري وياسر السلطان، وعبدالرحمن السلطان حكمًا رابعًا، فيما سيكون محمد البريدي حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده محمد الحنفوش.
ومن المقرر أن يلعب الباطن ضد الهلال عند الساعة العاشرة مساء على ملعب نادي الباطن، وذلك في المباراة المقدمة من الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي.
ويتولى فيصل البلوي مسؤولية إدارة مباراة الباطن ضد الهلال، ويساعده عيسى الخيبري وعلي العلي، الحكم الرابع محمد أبوشقارة، سلطان الحربي حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده عماد عسكر.
على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة بـ56 نقطة، ثم النصر برصيد 53 نقطة، يليه الليوث بـ50 نقطة، ثم الهلال بـ46 نقطة، يليه الفتح بـ38 نقطة، والتعاون بـ37 نقطة.
ويقع ضمك في المركز السابع برصيد 29 نقطة، يليه الطائي بـ28 نقطة، وبفارق نقطة عن أبها، ثم الرائد بـ26 نقطة، والفيحاء بـ25 نقطة، الاتفاق بـ24 نقطة، ثم الوحدة بـ22 نقطة، يليه العدالة بـ18 نقطة، ثم الخليج بـ17 نقطة، والباطن بـ12 نقطة.