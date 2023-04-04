كشفت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباريات اليوم في دوري روشن السعودي للمحترفين.

وسيدير الحكم عبدالله الخربوش مباراة الفيحاء والهلال المؤجلة من الجولة الـ17، وسيعاونه كل من هشام الرفاعي ومحمد المطرودي وسيكون محمد العمري حكمًا رابعًا، ومحمد الهويش حكمًا للفيديو، وسعد الشبرمي مساعدًا لحكم الفيديو.

أما مباراة العدالة والنصر في الجولة الـ22، فسوف يديرها عبدالله الحربي وسيعاونه كل من عبدالرحيم الشمري وسامي العرفج، وسيكون سلطان عكيري حكمًا رابعًا وممدوح الشهدان حكمًا للفيديو ومؤيد المسجن مساعدًا لحكم الفيديو.

وفي لقاء الاتحاد وضمك في الجولة الـ22، سيدير الحكم الروماني إستفان كوفاتش المباراة ويعاونه كل من الروماني فاسيلي مارينيسكو ومواطنه آرتين ميهاي، وسيكون خالد الأحمري من السعودية حكمًا رابعًا، والروماني أوفيديو هاتيجان حكمًا للفيديو وسعد السبيعي مساعدًا لحكم الفيديو.

ترتيب دوري روشن قبل مواجهات اليوم

وقبل انطلاق مباريات الثلاثاء، يتواجد الاتحاد في صدارة دوري روشن السعودي برصيد 50 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 49 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 44 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 42 نقطة ويتبقى له فقط مباراة مؤجلة.

التعاون خامسًا برصيد 35 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 32 نقطة، ضمك سابعًا برصيد 28 نقطة، الطائي ثامنًا برصيد 26 نقطة، الرائد تاسعًا برصيد 25 نقطة، الفيحاء عاشرًا برصيد 24 نقطة، الاتفاق في المركز الـ11 برصيد 23 نقطة، أبها في المركز الـ12 برصيد 23 نقطة، الوحدة في المركز الـ13 برصيد 22 نقطة، العدالة في المركز الـ14 برصيد 17 نقطة، الخليج في المركز الـ15 في ترتيب دوري روشن برصيد 17 نقطة، الباطن في المركز الـ16 برصيد تسع نقاط.