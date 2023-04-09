حكام مباريات اليوم في دوري روشن

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم في افتتاح منافسات الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي.

حكام مواجهات اليوم

ومن المقرر أن يدير محمد الحربي مباراة أبها والباطن في دوري روشن، ويساعده هشام الرفاعي ومؤيد المسجن، الحكم الرابع محمد السماعيل، ماجد الشمراني حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده بليغ آل رمضان.

ويتولى خالد الطريس إدارة مباراة التعاون ضد الاتفاق، ويساعده سعد السبيعي وسعيد المهدي، الحكم الرابع ممدوح آل شهدان، حكم الفيديو رائد الزهراني، ويساعده عيسى الخيبري.

ويدير المجري تاماس بوجنار مباراة الفيحاء والنصر في دوري روشن السعودي، ويساعده بالاز بوزاس وبيتر كوبور، خالد الأحمري حكمًا رابعًا، وحكم الفيديو استفان فاد، ويساعده محمد العبكري.

ويقود البرتغالي أرتور دياس مواجهة الوحدة ضد الاتحاد، ويساعده باولو سواريز وبيدرو ريبيرو، عبدالرحمن السلطان حكمًا رابعًا، تياجو مارتينز حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده فيصل القحطاني.

ترتيب دوري روشن

وقبل انطلاق الجولة الـ23، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة بـ53 نقطة، ثم النصر برصيد 52 نقطة، يليه الشباب بـ47 نقطة، ثم الهلال بـ45 نقطة، يليه التعاون بـ36 نقطة، والفتح بـ35 نقطة.

ويقع ضمك في المركز السابع برصيد 28 نقطة، يليه الطائي بـ27 نقطة، وبفارق نقطة عن الرائد، ثم الفيحاء وأبها برصيد 24 نقطة، الاتفاق برصيد 23 نقطة، ثم الوحدة بـ22 نقطة، يليه الخليج بـ17 نقطة، متساويًا مع العدالة، ثم الباطن بـ12 نقطة.